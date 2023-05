AMLO pide desarrollo con planeación en permisos de agua; lamenta la contaminación con arsénico en La Laguna

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en la entrega de permisos, en el cuidado general y en el manejo de recursos naturales, debe haber un equilibrio en el desarrollo, donde sea primordial la planeación. Lamentó que el descuido en temas como el agua ha provocado contaminación con arsénico en La Laguna y justificó el dar también un trato equitativo tanto al norte como al sur de México.

En su conferencia mañanera de este jueves, la prensa presente expuso a López Obrador que el agua se está convirtiendo en "un bien escaso y que está generando problemas sociales", por lo que se cuestionó al presidente de México si consideraría elevar las sanciones, medidas para cuidar el líquido o que su mala utilización sea considerado un problema de seguridad nacional

AMLO señaló que esta situación de la falta o la mala calidad del agua en algunos sectores se debe a que "en el sector neoliberal no hubo cuidado, no hubo planeación. Era crecer por crecer", y aseveró que "ahora, nosotros estamos planeando para que el desarrollo sea equilibrado y sustentable, que no se agoten ni se exploten de manera irracional los recursos naturales".

El presidente López Obrador delineó que en su administración "ya no se dan concesiones para la explotación minera, no se permite la explotación energética con fracking, no se permite la introducción del maíz transgénico y, en lo que corresponde al agua, lo mismo, se ha venido poniendo una normatividad para garantizar el abasto de agua de uso doméstico", entre lo cual detalló la cancelación del proyecto de la cervecera Constellation Brands en Mexicali y su mudanza a Veracruz, o la puesta en marcha del proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna.

Precisamente sobre esta región Lagunera, en Coahuila, AMLO lamentó que su caso es "lamentable en todo sentido", pues partidos políticos como el PAN, dijo, y "la componeda entre poder económico y poder político", cuando llegó Vicente Fox a la Presidencia, detonó lo que consideró como un desarrallo poco mesurado o equilibrado de la industria y la siembra de alfalfa, derivando en la perforación desmedida de pozos de agua y el agotamiento de los acuíferos.

López Obrador dijo que esta situación generó en que en La Laguna se consuma agua con arsénico, pero aseguró que con su proyecto de Agua Saludable, se permitirá abastecer a Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y otros municipios laguneros con líquido suficiente en cantidad y en calidad.

Por tanto, AMLO urgió a cuidar el agua, a "no dar permisos a diestra y siniestra, y dar preferencia al consumo doméstico", por lo que afirmó que en el Gobierno Federal ya se trabaja en la materia, "ponderando la planeación en el desarrollo", para que no crezcan solo "ciertos sitios, ciertos lugares" y no todos los municipios.

En ese sentido, López Obrador justificó que ahora se busque potenciar al sur de México tanto como al norte del país, y aseguró que para ello ya hay un plan de acción desde el Gobierno Federal, con un énfasis en el tema del agua y los recursos naturales por parte de la Conagua y las dependencias necesarias.