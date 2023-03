AMLO pide a la UIF ampliar la información sobre la denuncia contra Genaro García Luna en Florida

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, amplíe la información sobre la denuncia civil en una corte de Florida contra Genaro García Luna y la red de corrupción que desarrolló el exfuncionario.

"Que venga de nuevo Pablo Gómez, si les parece, que nos amplíen la información sobre estas denuncias, cuáles son los contratos que se otorgaron, cuándo, por qué monto, cuáles son los bienes que se adquirieron, quiénes son los responsables, en dónde están los bienes y cómo va la denuncia", dijo el presidente.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que, además, con respeto a su autonomía, solicitará al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que informe sobre las denuncias que hay en México sobre el exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón y otros exservidores públicos.

"La Fiscalía puede informar no necesariamente aquí, porque es una institución independiente y autónoma, podemos pedirle al fiscal si no tiene inconveniente, porque hay que ver el asunto legal sobre el debido proceso, si puede hacerlo, me comprometo a transmitir esa preocupación y a ver qué nos dicen", expresó.

RED DE CORRUPCIÓN

López Obrador recordó que la FGR investiga a Genaro García Luna y a su grupo, quienes de acuerdo con la UIF, tejieron una red de corrupción que incluye a familiares, por medio de la cual obtuvieron 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares.

Esos recursos fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales, y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en el estado de Florida, Estados Unidos.