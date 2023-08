AMLO garantiza libros de texto para siguiente ciclo escolar

Luego de que un juez emplazó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para rediseñar los libros de texto gratuitos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "no hay ningún problema".

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que no hay ningún impedimento y "los libros van a llegar para el reinicio clases", el 28 de agosto.

"No hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros, no hay nada que impida eso. No hay ningún problema", dijo el Presidente.

López Obrador acusó que hay una oposición conservadora y una auténtica democracia: "Estamos muy contentos porque estamos logrando el propósito de transformar".

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa determinó este lunes un plazo de 24 horas a la SEP para cumplir la suspensión que ordenó desde mayo, que se sometiera a revisión y rediseño de los textos gratuitos de nivel básico que se distribuirán para el ciclo escolar 2023-2024.