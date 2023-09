AMLO descarta invitar a representantes del Poder Legislativo y Judicial a conmemoraciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este 13 de septiembre el 176 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, sin la presencia de las presidentas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña; de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra; y del Senado, Ana Lilia Rivera.

Además, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador descartó invitar a integrantes del Poder Judicial al Grito de Independencia en el Zócalo, como alguna vez lo hizo con el ministro Arturo Zaldívar cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

"No, no, no, nada más es una representación del gobierno, del Ejecutivo, muy limitada y austera, nada de la parafernalia de antes.

"Es que ya han cambiado las cosas, no tenemos buenas relaciones, es público, es notorio, es de dominio público, con el Poder Judicial", expresó el Presidente.

La priista Marcela Guerra lamentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no la haya invitado a la conmemoración del 176 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec en el Altar a la Patria.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL, detalló que en una soberanía existen tres poderes, por lo que el Primer Mandatario debió invitarlas.

"No nos invitó, no tengo ninguna opinión, el Presidente ya demostró que no cree en las instituciones y bueno nosotros seguimos trabajando", declaró.

Cuando AMLO "castigó" a Santiago Creel y a la ministra Norma Lucía Piña

El año pasado, Santiago Creel acudió a la ceremonia del 175 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, a la que también acudieron el senador Alejandro Armenta y el ministro Arturo Zaldívar.

En el evento, el entonces presidente panista de la Cámara de Diputados fue separado por protocolo, junto con Armenta, de la caminata que López Obrador siguió con sus secretarios de Marina y de Defensa, almirante Rafael Ojeda Durán y general Luis Crescencio Sandoval.

Durante la conmemoración del 106 aniversario de la Constitución de 1917 el 5 de febrero de este año en Querétaro, el entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, recriminó a López Obrador el plan B de la reforma electoral.

En redes sociales también fue criticado que tanto Creel como la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, ocuparon lugares separados del presidente López Obrador.

Sobre el espacio que ocupó "en la esquina", Santiago Creel reconoció que "ahí mismo" se enteró.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula, el panista comentó que llegó 25 minutos antes del evento y observó su nombre al lado derecho del lugar que ocuparía el presidente López Obrador, y el de la ministra Piña del lado izquierdo.

"Poco a poco los fueron cambiando, como una cuestión, pero además absurda, burda", dijo.

Contó que el jefe de su oficina le informó que estaban cambiando los lugares, hasta quedar a la orilla.

"Entonces le digo, ‘mira, ahí está el subsecretario de Gobernación, habla directamente con él, me parece un desacierto y un rompimiento del protocolo de lo que están haciendo’. Por supuesto que se lo dijo; le dijo que era una enorme descortesía, no a mí, sino a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y al Poder Judicial (...) Se lo volvió a insistir, tuvieron ahí un intercambio fuerte de palabra y le pedí yo que se lo dijera al Presidente.

"Le dije que esto no tenía ningún sentido, que estábamos en un acto de Estado y que se iban a respetar todas las investiduras que ahí se encontraban, punto, eso fue lo que dije", declaró Creel.

En ese mismo acto, la ministra Norma Lucía Piña no se puso de pie cuando arribó el presidente López Obrador, lo que fue reprochado.

Al manifestar que "yo creo que estaba cansada o no quiso pararse", el Presidente aseguró que le dio muchísimo gusto y le llenaba de orgullo que la ministra no se hubiera levantado mientras él tomaba su lugar en la ceremonia por el 106 Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

En 2019, 2020, 2021 y 2022, López Obrador estuvo acompañado en el desfile militar por los presidentes de la Corte, Cámara de Diputados y del Senado.

¿Quién hace la invitación a los eventos del Presidente?

Fuentes consultadas señalan que se trata de un protocolo interno de cada institución, en este caso de Presidencia y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a quienes corresponde hacer la cortesía de invitar a los representantes de los poderes.

Antes de eso se encargaba el Estado Mayor Presidencial, pero en la ceremonia a los Niños Héroes fue Sedena la que invitó.