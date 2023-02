AMLO critica que las agencias de EUA no hayan declarado en el juicio contra Genaro García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este miércoles que en el juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, no hayan declarado los integrantes de agencias estadounidenses encargadas del combate al narcotráfico.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal también cuestionó que no se haya permitido que se dieran a conocer los bienes de García Luna en Miami, Florida, pues señaló que, si se desea conocer sobre un delito, se le debe de seguir la pista al dinero.

En Palacio Nacional, el mandatario federal también criticó que en el juicio no se haya tratado el tema del programa de "Rápido y Furioso", en el que durante el sexenio de Felipe Calderón se introdujeron armas de Estados Unidos a nuestro país.

"¿Por qué no se permitió que se dieran a conocer los bienes en Florida? ¿De dónde surgió eso? Si es elemental que para conocer sobre el delito hay que seguirle la pista al dinero. ¿De dónde tanto dinero para casas, departamentos, yates, carros de lujo en Miami? Y luego el por qué allá, por qué no en Guatemala, en Argentina, por qué en Estados Unidos".

"Y otra pregunta también, ¿qué no sabían los de las agencias que tienen a su cargo el combate al narcotráfico, lo que hacía García Luna? ¿Por qué no declararon ellos? ¿Por qué no se trató lo de 'Rápido y Furioso', la introducción de armas en ese tiempo?", declaró.