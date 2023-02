AMLO confirma demanda por daño moral contra abogado de García Luna

"Está decidido", dijo este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador al confirmar que demandará al abogado del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, César de Castro, por daño moral.

"Está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre cómo es el procedimiento, pero claro que sí", indicó López Obrador en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

"Fíjense, si no me va a extrañar el juicio (de García Luna) que al final de cuentas yo fui el único señalado, esto me recuerda a la elección de 2012, que acusamos al candidato del PRI, el licenciado Peña (Enrique Peña Nieto) de haber gastado más como se demostró después, con lo que ya declaró el director de Pemex.", añadió.

López Obrador dijo que espera a que sus asesores le informen sobre el procedimiento a seguir para determinar el proceso y en dónde interpondrá el recurso contra César de Castro.

"En unos días más vamos a saber, aquí yo les informo", indicó.