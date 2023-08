AMLO arremete contra el Poder Judicial por suspensión a libros de texto en Coahuila; amaga con reforma

Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el ministro Luis María Aguilar, contra la Suprema Corte de Justicia y cuestionó nuevamente al Poder Judicial, por las suspensiones otorgadas a la distribución de los nuevos libros de texto en Chihuahua y Coahuila; esta ocasión, además, AMLO retomó sus amagos de una reforma constitucional y recalcó que se necesita mayoría calificada de la 4T para lograrla.

En su conferencia mañanera de este miércoles, el presidente López Obrador denunció que, mientras el ministro Luis María Aguilar tardó cinco días hábiles para otorgar la suspensión para la entrega de los nuevos libros de texto al gobierno de Chihuahua, y 3 días hábiles al gobierno de Coahuila, lleva 8 meses sin resolver un expediente de una empresa que adeuda 25 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda.

Y ante ello, AMLO acusó que el Poder Judicial "es un Poder que está al servicio de una minoría, está al servicio de los potentados, está al servicio de los conservadores, al servicio de los corruptos, está tomado, está secuestrado..., con honrosas excepciones".

El presidente mexicano dijo, en su crítica, que algunas medidas y órganos del Poder Judicial "son instrumentos que impiden que haya justicia, que impiden que haya honestidad en el país, que impiden que podamos vivir en paz y con felicidad".

"Entonces, aunque se molesten, vamos nosotros a seguir denunciando esto, y hay que buscar la forma de renovar el Poder Judicial", consideró AMLO, quien dijo que, sin imponer nada, porque podría solicitarse un juicio político, "pero nos importa más hacer conciencia de cómo es el modus operandi en el Poder Judicial, cómo es que solo se castiga a los que no tienen con qué comprar la inocencia y se protege a la élite económica, a la élite política", dijo.

Y bajo este contexto, AMLO insistió en que, "si no surge del interior del Poder Judicial la propuesta de cambio, de renovación; si esto lo van a seguir aplaudiendo, respaldando y sosteniendo, pues no va a quedar más que sea el pueblo el que renueve al Poder Judicial", manifestó, para lo cual indicó que podría llevarse a cabo una reforma constitucional, aunque adelantó que, para lograrlo, se requiere una mayoría calificada en las próximas legislaturas, a favor del bloque de la llamada Cuarta Transformación, escenario con el que aún no se cuenta, pero no se descarta por completo.