AMLO arremete contra el Poder Judicial; acusa privilegios y dice que él no ha cambiado su auto

Nuevamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia Nacional y el Poder Judicial. En su conferencia mañanera, AMLO exhibió lo que consideró como privilegios, dijo que él no ha cambiado su auto en cinco años y adelantó que enviará una reforma para que nadie gane más que el titular del Ejecutivo federal.

REFORMA Y 'PRIVILEGIOS'

Desde Palacio Nacional, López Obrador adelantó que en su momento enviará una reforma constitucional precisa para que ningún servidor público pueda ganar más que el titular del Ejecutivo federal.

“Entiendo su respuesta, pero no queda más que enviar una reforma en la Constitución más precisa, porque ellos dicen que no está bien especificado, entonces hay que detallar. Voy a enviar esa iniciativa de ley en su momento, solo que vamos a esperar a ver si se cuenta en la próxima legislatura con mayoría calificada”, dijo AMLO.

En conferencia de prensa mañanera, López Obrador advirtió que se eliminará todo aquello que sea un abuso y ofensivo en materia de remuneraciones y prestaciones. Refirió que, como presidente de la República, cuenta con viáticos, boletos de avión y personal que lo acompaña, pero a los ministros “¿cuántos los acompañan?”.

AMLO señaló que dentro de sus prestaciones, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen un vehículo blindado cada dos años, pero “yo ya voy a cumplir cinco años y no he cambiado y la camioneta y el Jetta no están blindados, cree el león que todos son de su condición y no es lo mismo”.

NADA EN BENEFICIO DEL PUEBLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador también acusó que el Poder Judicial no ha hecho nada en beneficio del pueblo, sino al contrario, y aseguró que están totalmente en contra de su gobierno y que son parte del bloque conservador.

AMLO afirmó que el Poder Judicial ha permitido que se abuse de amparos por parte de sus opositores para detener obras prioritarias del gobierno federal.

“¿Qué han hecho los del Poder Judicial en beneficio del pueblo? Díganme una cosa que hayan hecho. Nada, al contrario, últimamente se han dedicado a defender a las empresas nacionales y sobre todo extranjeras que afectan la economía popular. Ahora están totalmente en contra de nosotros, de la transformación, permitiendo, porque forman parte del mismo bloque conservador que abusa de amparos para detener las obras que significan progreso, que significa bienestar, empleo para el pueblo”, acusó el presidente López Obrador.

Cabe señalar que esta declaración de AMLO se da luego de que ayer la Suprema Corte (SCJN) respondió a Luisa María Alcalde, titular de Gobernación, que según el artículo 94 de la Constitución las remuneraciones de ministros, jueces y magistrados, no pueden ser disminuidas durante su encargo, y recordó que desde 2019 las percepciones en el Poder Judicial ya fueron recortadas en 25%.

Al respecto, AMLO cuestionó que el Poder Judicial no haya hecho justicia en los casos de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, en el incendio de la guardería ABC, pero sí hayan liberado las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y hoy recluido en una cárcel de Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.