AMLO acusa al Poder Judicial de no impartir justicia para el pueblo; urge a democratizarlo

En medio del eventual recorte de 15 mil millones de pesos en fideicomisos al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en el Poder Judicial hay una gran corrupción, en donde no se imparte justicia para el pueblo sino solo para la cúpula, "para los de arriba", por lo que urgió a democratizarlo.

En su conferencia de prensa mañanera, AMLO acusó que el Poder Judicial es "un mercado" en donde se mueven los abogados con más influencia, con más dinero, y deciden cuestiones contrarias al interés público

"Hay una gran corrupción en el Poder Judicial, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco, ahí se van. No es nada más que dejaron libre a un presunto delincuente que se dedica al narcotráfico, no, no, no, es que dejaron libre a quienes tienen denuncias por corrupción o es que liberaron los bienes congelados de la esposa de García Luna. Y así, de ese tipo de cosas", lamentó AMLO.

"¿Cómo resolver el problema? Pues hay que democratizar al Poder Judicial, que se elijan a jueces, a los magistrados, a los ministros, como se eligen a los presidentes municipales, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, al presidente, ¿por qué no elegirlos?, ¿por qué se resuelve arriba en la cúpula, en la llamada sociedad política? Por eso no tiene vinculación con el pueblo. No le deben nada, según ellos, al pueblo, nunca hacen justicia para el pueblo, solo para la cúpula, para los de arriba. Es un mercado en donde se mueven los abogados con más influencia, con más dinero, y deciden cuestiones contrarias el interés público", dijo el presidente.