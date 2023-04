Amiga de Julián Figueroa niega que él le escribió antes de morir

Amiga de Julián Figueroa niega que el hijo de Maribel Guardia le escribió antes de morir: "nunca recibí ningún mensaje extraño, ni mucho menos una carta de suicidio como se ha creído".

Fue hace un par de días cuando el mundo del espectáculo se estremeció al darse a conocer el lamentable fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian a los 27 años.

Tras esto, a las pocas horas de que se diera a conocer su deceso, Mariella Navarro, amiga de Julián, posteó en redes sociales el mensaje que habría recibido por parte del joven, asegurando que se arrepentía por no haber estado en sus últimos momentos de vida.

"Me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar, eran las 4 am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho", escribió la joven en ese entonces. La joven también había publicado un video de Julián cantando con una mujer de blusa amarilla.

A pesar de que el mensaje y el video fueron eliminados a los pocos minutos, ambas publicaciones ya se habían vuelto virales, lo que provocó un sin fin de teorías al respecto, las cuales señalaban que Mariella había sido la última persona a la que Julián le había hablado, además de que el video era el último en el que el cantante había aparecido.

Ahora, a varios días de esto, la joven lanzó un comunicado en el cual negaba que Julián le había escrito antes de morir, asegurando también que tomará acciones legales en contra de los medios que publicaron dicha información.

"Yo, Mariella, en ningún momento recibí algún 'mensaje extraño', y mucho menos ninguna carta de suicidio o despedida cómo lo han señalado en diversos medios. El video que está circulando en redes y medios no es del sábado 8 de abril como lo han asegurado. Ese video es de un festejo del 6 de junio del 2022".

Posteriormente comentó: "La persona de amarillo que sale cantando junto a Julián en el video no soy yo. El video se viralizó inmediatamente con información errónea", sostuvo.

Al finalizar con su comunicado, Mariella Navarro aseguró que las historias compartidas "no habían sido publicadas con la intención de que se viralizaran, por esta misma razón cuando di cuenta de la dimensión que había tenido se borraron".

La joven también señaló que tomará acciones legales contra algunos medios de comunicación por difundir sin su consentimiento las imágenes que publicó en sus redes sociales: