AMHM Coahuila pide votar por partidos con experiencia en Jornada Electoral

Luego de que se llevara a cabo el Debate Ciudadano de candidatos a la gubernatura en Saltillo, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) pidió a la ciudadanía votar por aquellos que cuentan con experiencia y sobre todo que expresen compromisos claros.

De acuerdo al vicepresidente, Héctor Horacio Dávila, tras reuniones con los candidatos, se entregaron seis propuestas claras a los candidatos, entre las cuales destacan el Centro de Convenciones y la implementación del aeropuerto de carga, el tren, seguridad y las becas.

En relación a este último punto, resaltó que aunque uno de los candidatos presentó una propuesta de dar una beca de dos mil 500 por mes a estudiantes en Coahuila, informó que ésta no sería suficiente.

Resaltó que de solo transporte, los estudiantes gastan una cantidad importante, por lo que sería imposible pagar una carrera.

“Con dos mil 500 al mes, no se puede estudiar una licenciatura. Hay que poner los pies sobre la tierra, no se completa con esto y no hay que decir cosas que no se pueden cumplir”, manifestó.

Añadió que es necesario tener seriedad en este tipo de propuestas y dejar de repetir situaciones pasadas.

“Estar repitiendo el pasado sí es bueno, pero no ganamos nada en absoluto, pues ya se hizo, y lo que se requiere es saber que se necesita construir de aquí en adelante”, dijo.

Señaló que lo que resta es una mejor calidad de vida para la sociedad civil y organizada con la generación de empleos.

Resaltó que los ataques entre candidatos no lograrán persuadir en las personas un cambio.

“Lo que va cambiar es la propuesta, pero sólida, que realmente sea factible y viable”, dijo.

Héctor Horacio Dávila manifestó que entre las problemáticas que existen en la entidad es la falta de transporte, el cual asegura no cuenta con la calidad, disponibilidad y limpieza., además de ser costoso.

De los cuatro candidatos que se encuentran contendiendo por la gubernatura, Héctor Horacio Dávila, pidió no votar por Armando Guadiana, y votar por quienes ya tiene experiencia.

“Los que tienen experiencia son la coalición, el partido del PAN, PRI, aunque el PRD no pinta y los que llevan ventajas en las propuestas son estas, pero si escarbamos el futuro, ninguno llega”, lamentó.

Destacó que es necesario apostarle al que va llegar y que se mantenga así la seguridad que hay actualmente.

Indicó que para que un gobierno sea efectivo se requiere que la ciudadanía se involucre.

“Más participación ciudadana y menos gobierno es igual a democracia, ese es el camino”, resaltó.

Señaló que además se necesita más propuestas y firmeza en los compromisos.

Por último resaltó que es necesario que los Consejos Ciudadanos no estén “a modo”, sino con una representación ciudadana real que pueda proponer una terna de posibles servidores públicos.