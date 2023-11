AMHM, a favor de ampliación de contrato con Agsal

Luego de que el Cabildo de Saltillo aprobara la ampliación del contrato con Aguas de Saltillo hasta el año 2034, el día de ayer la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila (AMHMC) se mostró a favor, esto luego de asegurar que lo anterior seguirá trayendo beneficios a la entidad.

De acuerdo al vicepresidente, Héctor Horacio Dávila, fue con la anterior empresa denominada la Junta de Administración de Agua Potable de Saltillo (JAPAS) que no se contaba con un buen sistema de distribución de agua.

“Acordémonos como era JAPAS, pues no había agua en Saltillo, pues nadie pagaba agua, la UA de C, los jardines, todas las dependencias federales no pagaban agua y había cantidad de gente que estaba colgada a la red que no pagaba el agua”, dijo.

Informo que fue al contratar al operador Aguas de Barcelona que se puso orden.

“Ahora a cada quien le cobran su contrato y cuando no pagan se corta. Además esta variable del agua nos ha dado sustentabilidad y ahora vamos a tener agua hasta el 2040 si la usamos bien”, dijo.

No obstante, señaló que aunque se ha determinado un plan de sequía, les ha faltado un aspecto que es la promoción.

“No se ve ningún rubro de la promoción para que la gente tenga la conciencia de lo que cuesta el agua”, explicó.

Resaltó que además de dar utilidades que se reinvierten, el municipio no va pagar nada para continuar con las mejoras.

Por lo anterior, se manifestó a favor de la ampliación del contrato de Agsal; “Nosotros respaldamos totalmente, no al cien; al mil por ciento”, dijo.

Fue el pasado 30 de octubre que por mayoría de votos el cabildo de Saltillo aprobó la extensión del contrato para la operación de la empresa Aguas de Barcelona.

Con lo anterior, aunque el contrato originalmente concluiría en 2026, tras la aprobación abarcará hasta el 31 de marzo del 2034.