América busca concretar la obra ante el Atlético San Luis en el Estadio Azteca

Este sábado las Águilas del América tienen ante sí la posibilidad de entrar entre los cuatro mejores equipos del torneo si acceden a la semifinal, sin embargo, antes de cantar victoria deberán concluir la serie que llevan en ventaja ante Atlético San Luis.

Los Azulcrema de Fernando Ortiz han llegado en buen momento a liguilla, y muestra de ello es la clara superioridad que mostraron ante el cuadro potosino en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2023. Los capitalinos dieron un gran primer tiempo, y se llevaron los primeros 90 minutos por 3-1. Ahora todo se cerrará en el Estadio Azteca para seguir con el objetivo del título 14 de liga.

En ese sentido el técnico Ortiz aclaró, apenas terminado el duelo de ida, que no hay lugar para dar por sentado el pase, por lo que aquel jugador que no esté concentrado y muestre exceso de confianza no tendrá lugar en el partido de vuelta.

"Quien crea que la fase esta cerrada va a cometer un error enorme, el sábado deben salir de la misma manera. Dimos un paso importante y el otro paso es el sábado que viene. Hay que estar tranquilos, la serie no está cerrada; ellos tienen grandes jugadores y un excelente entrenador", afirmó el "Tano"

Ortiz tras el triunfo el miércoles.El juego de cuartos de final de vuelta entre América y Atlético San Luis, arranca a las 21:06 horas de este sábado.