Alza en precio del frijol afecta a restauranteros

Ya se empieza a registrar un alza importante en el precio del frijol que están resintiendo los restaurantes locales, por lo que no se descarta que, de continuar esta tendencia, se tenga que hacer un ajuste en el costo de los platillos, reconoció la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) Durango, Adriana Porras Zubiría.

"Sí pues imagínate, es un aumento del 100 por ciento, entonces definitivamente todo lo que es aumento en el precio de alimentos nos impacta directamente en nuestros costos. Para los desayunos pues definitivamente el frijol es de los principales ingredientes que llevan todos los platillos", indicó.

Por lo que esto complica aún más las finanzas del sector restaurantero. "Definitivamente, pues es un producto de la canasta básica y básico en los platillos, en los desayunos, entonces suprimirlo o quitarlo no es una opción. Seguimos aguantando el aumento de precios, castigando nuestras utilidades, pero definitivamente si se da este aumento del 100 por ciento sí tenemos que aumentar nuestros precios de venta también", indicó.

Y aunque reconoció que no se puede incrementar el costo de los platillos en la misma proporción, no se descarta al menos un pequeño ajuste.

"No podemos aumentar el porcentaje que aumentan los costos, es una realidad, porque salimos de mercado y si de por sí, el mercado está contraído, las ventas están contraídas, pues no podemos aumentar tanto los precios, a lo mejor pensamos que pudiéramos hacer un ajuste de entre un 10 y un 15 por ciento máximo para poder sostener un poco nuestras utilidades, no estar con pérdidas y poder pagar todos nuestras obligaciones", indicó.

Y confió en que los incrementos que siguen a la orden del día no empujen el cierre de negocios del sector restaurantero. "Esperemos que no, sería la última opción, hay que hacer los ajustes necesarios y hacer todo lo posible para que estemos bien", estableció.