Alumnos de la Narro señalan irregularidades en elección de consejeros universitarios

Salieron a relucir inconformidades en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) campus Laguna por el proceso para la elección de consejeros universitarios para el periodo 2023, en lo que compete a las Divisiones de Carreras Agronómicas y de Ciencia Animal. En ambas, se elige a seis profesores investigadores y seis alumnos. También hubo elección de postgrado.

Las votaciones se celebraron el pasado viernes 17 de febrero de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El periodo para presentar impugnaciones fue ese mismo día, con límite hasta las 3 de la tarde. Según la convocatoria, una vez que concluyera o cerrara la votación, las urnas se trasladarían a la Sala de Juntas de la Dirección Regional y se procedería al cómputo correspondiente con la presencia de al menos un integrante de la Comisión Electoral, uno de la Comisión Sancionadora y el representante de cada planilla. Concluido el cómputo, se levantaría el acta que acreditara la legalidad del proceso y se haría constar los nombres y categorías de los consejeros electos, con fe notarial. Todo ello, debió ocurrir el pasado viernes.

La molestia del estudiantado, es porque ya es lunes y no se ha definido el resultado de la elección además de que señalan que hubo comentarios de que las casillas se las querían llevar a Saltillo, lo que resulta una violación a la convocatoria. Otro argumento es que no habían podido dar solución a las impugnaciones y tampoco contar los votos porque la Comisión Electoral no estaba completa. Los alumnos aseguran que sí había algunos miembros de dicha comisión por lo que el proceso podía continuar sin problema. “De un momento a otro los miembros de la comisión presentes informan que se trasladarán las urnas a dirección, que ellos definirían las impugnaciones y se realizaría el conteo”.

En un comunicado firmado por las planillas “Agro-Vet” de alumnos de la División de Carreras Agronómicas y de la División de Ciencia Animal, denunciaron que un integrante de la citada comisión “faltó a la libre expresión, al quitarle violentamente un celular a un compañero que grababa el traslado, lo que además representa un acto de arbitrariedad y represión”.

Ese mismo día, comentan que se procedió al conteo de votos de postgrado y que al término del mismo, la Comisión volvió a cambiar su decisión de no abrir las urnas de las dos divisiones en mención. Les indicaron que sería hasta este lunes. Los inconformes señalaron que la Comisión supuestamente se ha mostrado parcial, que no ha respetado la convocatoria y que ha evidenciado conflicto de intereses.

Comentaron que los eventos suscitados el pasado viernes, evidencian graves violaciones a la convocatoria, a la normatividad y sobre todo, generan caos e inestabilidad dentro de la institución educativa.

Xokoyotzin Gutiérrez Feregrino, presidente de la Sociedad Estudiantil 2023 dijo que el Consejo Universitario “es la máxima autoridad, digamos que es como una mini Cámara de Diputados pues de ellos depende lo que se va a legislar y ver los presupuestos que se van a disponer para la Unidad Laguna”.

Comentó que la Comisión Electoral de la Unidad Laguna no ha dado resultados por lo que tuvo que llegar una comitiva de Saltillo. “Pero no nos han informado nada, sabemos que el viernes se violó la convocatoria. Lo único que queremos y que estamos exigiendo como estudiantes es que se apeguen a la normatividad y que todo se respete. Lo que queremos los estudiantes es que nos vayamos a los votos, a lo legal y que gane a quien la comunidad favoreció”. En promedio, tendrían participación entre 800 y 900 alumnos.

Cabe hacer mención que la propia convocatoria señala que mañana martes 21 de febrero, la Comisión Electoral debe presentar el dictamen del proceso en sesión de Continuación del H. Consejo Universitario.