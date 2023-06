Altos costos, problema recurrente en el campo

Los altos costos de los insumos y servicios, así como los factores climáticos son los problemas más recurrentes en el campo de Durango.

Lo anterior, de acuerdo con los resultados del Censo Agropecuario 2022 recientemente dados a conocer por el Inegi, en donde se indica que los altos costos de los insumos y servicios representan el 88.80 por ciento de los principales problemas de las unidades de producción agropecuaria en la entidad.

Entre los problemas de las unidades de producción agropecuaria en el estado, los factores climáticos representan el 64.29 por ciento, la pérdida de fertilidad del suelo el 31.85 por ciento, la baja de precios o disminución de ventas a causa de la pandemia del COVID-19 el 27.32 por ciento y los factores biológicos el 21.72 por ciento.

En el censo también se indica que la superficie total de Durango es de 12 millones 336 mil 412 hectáreas, de las cuales 12 millones 225 mil 438 hectáreas son área rural y 110 mil 982 corresponden al resto de la superficie (centros de población, caminos y cuerpos de agua, entre otros rasgos geográficos).

A la vez, del total de hectáreas en área rural, dos millones 764 mil 546 (22.6 por ciento) corresponden a suelo con uso o vocación agropecuaria y nueve millones 460 mil 892 (77.4 por ciento) a superficie sin uso o vocación agropecuaria.

El Censo Agropecuario revela que, en 2022, en Durango había 88 mil 927 unidades de producción agropecuaria y un millón 101 mil 309 hectáreas de superficie agrícola.

Las unidades de producción se distribuyeron de la siguiente manera: 79 mil 397 fueron unidades de producción activas con 934 mil 122 hectáreas de superficie agrícola y nueve mil 530 fueron unidades de producción agropecuaria sin actividad, con 167 mil 187 hectáreas de superficie agrícola.

Las unidades de producción agropecuaria activas contaron con 722 mil 879 hectáreas de superficie sembrada y 211 mil 243 no sembradas. De estas últimas, 77 mil 481 hectáreas eran superficie en descanso y el resto (133 mil 762 hectáreas), superficie no sembrada por mal temporal, por falta de crédito, por enfermedad, por falta de dinero o apoyos o porque no hubo quien la sembrara, entre otras causas.