'Alta tecnología'; destacan corneta utilizada en autobuses de Torreón para pedir la parada

El sistema utilizado en un autobús de transporte público en Torreón para pedir la parada, no se escapó de llamar la atención dentro y fuera de redes sociales, pues se trata de una vieja corneta de bicicleta.

"La nueva tecnología del transporte en Torreón", dice la descripción del video compartido por la cuenta @nosotrosvlogs en TikTok.

Las risas en comentarios no se hicieron esperar, aunque no ha todos les parecía 'mala idea', pues muchos señalan que al menos así 'no es necesario estarle gritando al chofer para que se detenga'.

"De eso a que estemos gritando como albañil", "Somos tecnología de última".