Alrededor de cuatro feminicidios impunes: Red de Mujeres de La Laguna

Ariadne Enriqueta Lamont, integrante de la Red de Mujeres de la Laguna, manifestó la importancia de disminuir la impunidad en los feminicidios, pues en la región de La Laguna, desde hace tiempo atrás, alrededor de cuatro casos se mantienen sin justicia.

Lamentó que la cifra de feminicidios en el 2022 se haya superado en relación con la del año 2021.

Recordó que fue hace cinco años que se solicitó la alerta de género en Coahuila, no obstante, ese tema quedó finalizado al cumplir con ciertos lineamientos el estado.

No obstante, destacó que la clave no está en activar esta alerta, sino en disminuir la impunidad en los casos.

“Creo que la clave no está en pedirla, sino en impedir la impunidad, desde casos de asesinos que no pueden ser imputados, así como aquellos que se encuentran prófugos”, dijo.

Recordó que hace poco fue encontrado un hombre acusado de feminicidio, el cual se encontraba prófugo desde hace seis años.

Sin especificar los casos, destacó que en alrededor de cuatro asuntos por este motivo hay impunidad por diversos motivos.

Resaltó que es en unos casos, donde las madres de las víctimas son adultos mayores, por lo cual dejan de dar seguimiento puntual a los casos.

Indicó que esta impunidad no solo se encuentra en casos de feminicidio, sino en varios por el delito de violencia familiar.

“Hay cuatro casos en la Laguna que no se han resuelto, pero no quiere decir que sean los únicos. Conozco mínimo dos casos que se han quedado rezagados, debido a que las madres son adultas mayores o los hijos ya crecieron y no les hace gracia echar de cabeza a su papá”, dijo.

Por otro lado, indicó que no solo al Estado, le toca trabajar en la diminución, sino a todos los sectores y la sociedad, desde la familia, iglesia, escuela, trabajo, empresas, etc.

Fue a finales del año pasado que se dio a conocer que el Estado de Coahuila superó el número de víctimas registradas por el delito de feminicidio, esto al registrar alrededor de 24 mujeres sin vida por este motivo en 2022, mientras que en el 2021 fueron 22 las víctimas.