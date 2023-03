Alma libre

Nuestro futbol hoy, ofrece más dudas y preguntas que respuestas. ¿Quién puede explicar que haya gente que pague por ver el partido dominical de México en el Azteca?, también que la tv no mencione los terribles abucheos a varios jugadores y técnicos, que se promueva un ambiente ilusorio donde no existe claridad de juego y donde muchas cosas no son como se han venido contando, lo cual obliga a buscar otros senderos y caminar otras calles, aunque como laguneros híbridos con alma de legionarios, se prefiere tener visiones de prosa lúcida y hechos verdaderos.

Idear ser un fotógrafo de vivencias, con memoria privilegiada, con mentalidad de pirata, con acento de todo tipo, con aire de espíritu soñador, a reflejar por su arte de narrador, todo lo que deja el tiempo fugaz e irresistible, como agua del río bajo el puente. Así, vestirse de duende viajero del tiempo a placer para llegar al viejo estadio de Yankees y apreciar la sutileza defensiva de Frank Crosseti, parador en corto de 1932 a 1948, que ganó 17 títulos. Sería maravilloso.

Aaron Boone tenía que decidir de Isiah Kinner-Falefa, el venezolano Osvaldo Peraza y Anthony Volpe (New Jersey 2002) y el short stop en el arranque lo será el joven que viene de quemar AAA y batear .347 en la preparación. Volpe, dicen tiene talento. Debe estar del color de Paul Rizzuto, que brilló de 1941 a 1956, ganó siete cetros y después fue comentarista radial estrella con sus Yankees.

El gran Dereck Jetter (1995-2014) también comenzó de 20 años como titular y cubrió una etapa singular superando aquellas de Bucky Dent (1977-1982) y Tony Kubek (1957-1965). Pelotero ejemplar y maravilla, como personaje de novela en el encendido amor de sus fans, porque la fé y cariño por unos colores, es como cuando te vas y prescindes de una gran parte de ti mismo.

Ser gente del beisbol es atraparse en una fórmula que te hace olvidar, aunque sea por un día, de otras aficiones porque este deporte es infinito y hoy en vez de apetito deseas que Boone ponga pronto en circulación al zurdo Rodón, para que sea apoyo de Cortés y Cole, que Le Mahieu recupere su nivel de bateo y fildeo, que Rizzo nos recuerde al difunto Joe Pepitone (1940-2023) que el joven Gleyber Torres juegue segunda como Willie Randolph (69) o Bobby Richardson (87).

El beisbol es un deporte que te garantiza la emoción, con memoria bien dirigida, sabedora de hazañas y no excenta de dolor, tiene combatientes por todas partes, con nervio y finura. Con despliegues estéticos para todo aquel que pretenda escapar del limbo, porque tiene un compromiso firmado con la alegría y el antídoto de la melancolía. Sea cual sea tu favorito.

Si usted requiere inspiración para combatir lo rutinario por lo depurado, vea MLB desde pasado mañana. Quienes lo seguimos, sabemos bien que el beisbol se escribe con alma libre y que posee la magia maravillosa de conectarnos a todos con una electricidad emocional.