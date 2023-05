Alistan voto útil para Lenin Pérez

Estamos listos para la batalla con nuestro voto útil el 4 de junio, que llevará a Lenin Pérez a la gubernatura y a los 16 candidatos de la Coalición UDC-PV al congreso de Coahuila, manifestaron militantes udecistas y del Partido Verde reunidos en la plaza Naranja de Acuña.

Junto a integrantes del comité directivo del Partido Verde en Acuña, Pablo Ortega, compañero de fórmula de Beto De Luna a la diputación por el primer distrito, sostuvo que, no es un traidor ni romperá acuerdos, que si bien la dirigencia nacional pretendió doblarlo, no lo permitirá ni se arrodillará. "Yo no soy un traidor, no puedo romper acuerdos porque aquí manda el pueblo, y no pueden venir del nacional a pretender ponernos de rodillas".

Por su parte, Lenin Pérez, agradeció a la militancia y a los 16 candidatos de la Coalición UDC-PV por el respaldo solidario a su candidatura y llamó al voto útil, declarando: "Desde Acuña, pueblo libre y valiente les decimos: los vamos a derrotar de manera contundente".