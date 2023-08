Alistan Laboratorio de Oncología Molecular

A finales de octubre de este año, inicia oficialmente el Laboratorio de Oncología Molecular del Centro de Investigación Biomédica de la UAdeC Unidad Torreón, un proyecto ambicioso que pondrá a la región a la vanguardia en materia de salud y que será el primero en su tipo en el norte del país.

Resulta una herramienta útil para el sector salud público debido a que se analizarán pruebas moleculares de pacientes con cáncer de mama y colon, vírgenes a tratamiento, que deberán ser canalizados por sus médicos tratantes, de instituciones como el Seguro Social, Hospital Universitario, ISSSTE, Secretaría de Salud y clínicas privadas. En el caso del cáncer de próstata y debido a que es prevención temprana, se planeará una campaña para dar cobertura a un determinado número de personas. Las pruebas moleculares pueden identificar variantes genéticas con relevancia clínica para el paciente que pueden influir en la progresión de la enfermedad, en la selección del tratamiento, en cambiarle o no el esquema e incluso, en decidir si es conveniente o no practicarle alguna cirugía.

"Una prueba molecular lo que es el ADN (ácido desoxirribonucleico) y el ARN (ácido ribonucleico), en Oncología se usa para saber el genoma o las mutaciones que tienen los tumores y con esto el oncólogo toma decisiones de darle cierto tratamiento o cambiarle el esquema o hacerle o no hacerle una operación. La diferencia entre una persona que se hace pruebas moleculares en Oncología y la que no se las hace es abismal, es la diferencia entre la vida y la muerte y entre que sea exitoso o no el tratamiento", explicó Jorge Haro, doctor investigador del Centro de Investigación Biomédica, adscrito al departamento de Genética.

Mencionó que los tumores tienen características muy específicas y que el crecimiento de los mismos en el cuerpo es una aberración de las células que crecen sin control, de tal forma que cuando se mide el ADN, los resultados que se arrojan pueden indicar si el paciente es resistente a algún medicamento, si tiene riesgo de metástasis y/o de heredar mutaciones a sus hijos.

El doctor detalló que la Oncología Molecular no ha llegado a la práctica clínica como debe de ser, pues hay muchos médicos en México y Latinoamérica que no usan estas herramientas, pese a que están disponibles. "Igual como pasa con muchos tratamientos, a veces están disponibles primero en el sector privado y luego pasan al sector público, es un proceso que es largo y que precisamente queremos acelerarlo", indicó.

Para las pruebas moleculares, se adquirió un termociclador (también conocido como máquina de PCR o amplificador de ADN), un aparato que permite realizar los ciclos de temperaturas necesarios para una reacción en cadena de la polimerasa de amplificación de ADN o para reacciones de secuencia con el método de Sanger.

La inversión fue de dos millones de pesos y se pudo cristalizar gracias a la contribución del Club Rotario Galena Torreón. Para la población, el servicio será totalmente gratuito durante los primeros meses y tendrá capacidad de procesamiento de 100 muestras diarias, con resultados listos dentro de una semana.

FORMALIZARÁN CONVENIOS

Cabe hacer mención que el Centro de Investigación Biomédica formalizará convenios con dichas instituciones de salud para poder ofrecer el servicio a los pacientes oncológicos. El próximo 15 de septiembre se espera inaugurar el Laboratorio de Oncología Molecular.

María de la Luz Martínez Hernández, fundadora del Club Rotario Galena Torreón destacó la importancia de la participación de la iniciativa privada y de la sociedad en general pues se requieren unos 20 millones de pesos para adquirir un equipo más avanzado, el secuenciador de genes. A través de él se puede conocer todo el genoma completo del tumor y la información que arroja es qué medicamentos puede tomar la persona, cuáles están contraindicados, la viabilidad y el riesgo familiar, entre otros. "El oncólogo va a tener todas las herramientas para darle exactamente todo el medicamento (al paciente) que sí lo va a curar".

DIPLOMADO

El pasado miércoles 9 de agosto inició en Torreón el Primer Diplomado Internacional de Medicina Molecular en Oncología impulsado por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) a través del Centro de Investigación Biomédica y el Club Rotario Galena. Se están abordando las herramientas moleculares para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del cáncer y está dirigido a médicos con especialidades como Oncología, Ginecología, Urología, Proctología, Internistas y Radiología. La modalidad es híbrida y fue organizado por los doctores Jorge Haro y Fernando López.

Participan ponentes internacionales como el doctor Hugo de la Peña, del Instituto Anthony Nolan de Reino Unido; doctor Augusto Rojas del Hospital San José del Tecnológico de Monterrey; doctora Cigdem Selli, Cancer Research United Kingdom y doctora Norma Hernández del Instituto Nacional de Cancerología. También la doctora Leticia Rocha, de la Universidad Nacional Autónoma de México y la doctora Valentina Colisto, de la Universidad de la República de Uruguay.