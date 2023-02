Alistan campaña de esterilización a mascotas

El Centro Antirrábico de San Pedro prepara la campaña de esterilización canina y felina del mes de febrero, la cual se realizará el día 24.

El coordinador del citado departamento, Baltazar Moreno Leyva mencionó que generalmente se limita la atención a 50 mascotas y ya hay alrededor de 20 registrados, por lo que hizo el llamado a las personas para que acudan a solicitar el espacio para sus animales.

"La campaña es el último viernes del mes y ya estamos listos para atender a las personas que soliciten este servicio, ya sea para perros o gatos machos y hembras" reiteró.

Los requisitos que deben cumplir son: que sean mayores de tres meses, que estén sanos, que no estén en ningún tratamiento médico y si son hembras que no estén lactando o que no hayan acabado de parir y cubrir una cuota de recuperación de 250 pesos.

El coordinador del Centro Antirrábico, recordó que en la campaña del mes de enero se tuvo una excelente respuesta y se espera que en esta ocasión también, por lo que repitió que las personas interesadas en llevar a sus mascotas acudan a las oficinas para solicitar un lugar.

"Incluso ya se tienen más de 20 solicitudes y son 50 lugares disponibles, pero quisiera aprovechar el espacio para avisarles de la campaña del mes de marzo y se estará realizando la campaña de esterilización el fin de semana, porque es una solicitud que hicieron, ya que algunos trabajan o por alguna situación no pueden asistir entre semana, por lo que les pedimos que estén atentos para la confirmación de la fecha".