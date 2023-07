Alimentos para sentirse mejor

La alimentación forma parte importante de la vida, y en cuanto a dolores no es la excepción. Ya sea para remediarlos o para prevenirlos, elegir la comida adecuada es una decisión fundamental para lograr el tan ansiado bienestar.

Argelia Ramírez González, nutrióloga en el Hospital General de Zona número 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y habla con +SALUD para dar una serie de consejos relacionados a la alimentación enfocada en evitar o reducir el dolor

Un cambio de enfoque

Ramírez dice que anteriormente se consideraba que los “principales problemas de la mala nutrición estaban relacionados al bajo peso, lo que llevaba a deficiencias nutricionales que producían enfermedades como el escorbuto o el raquitismo”.

Sin embargo, hoy en día las enfermedades provocadas por una mala nutrición aparecen por un exceso de energía, provocada por la ingesta de alimentos ultraprocesados.

“Esto lleva a enfermedades coronarias, diabetes, hipertensión, o problemas intestinales. Como consecuencia van a traer un desgaste en las articulaciones, el estreñimiento, enfermedades intestinales que van a causar colitis, variaciones de la presión arterial, dolores en el pecho, , el corazón, los riñones u otros órganos”.

Sin embargo, hay ciertos dolores que son provocados por el sobrepeso y la obesidad, como pueden ser los relacionados a las articulaciones, los músculos (por la falta de actividad) o el sistema digestivo. Por lo tanto, el primer paso para eliminarlos es combatir la propia obesidad.

No sólo es la alimentación

El estado de nutrición, dice Argelia Ramírez, depende muchas veces del estado de movilidad que tenga el paciente. Entre menos independiente sea mayor el riesgo de una mal nutrición. Y esto trae como consecuencia una atrofia en el estado de salud en cuanto al músculo y los huesos.

“Va a ser un círculo vicioso, en el que no come porque no se mueve y no se mueve porque no come, lo que trae atrofias, desgaste en la salud ósea (porque esta descalcificado), y va a estar desnutrido. Se recomiendan entonces alimentos ricos en minerales como el calcio. Lo podemos encontrar como los lácteos, las tortillas de maíz, algunos vegetales como el brócoli, las espinacas, la coliflor”.

Ayudar al dolor

Hay alimentos que suelen tener efectos benéficos cuando en el cuerpo hay presencia de dolor. La nutrióloga menciona que para disminuir esta sensación hay que consumir antioxidantes, en especial los conocidos como polifenoles. Estos son compuestos químicos que se encuentran en las frutas y las verduras crudas, que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Los alimentos que los contienen son variados, pero van desde las frutas frescas y coloridas, como el betabel, el brócoli verde cuando tiene una capa azul arriba, o el aceite de oliva extra virgen, por ejemplo.

Cuando no se pueden consumir los vegetales de manera fresca, existe la opción de comprarlos congelados. Debido a la manera en que se empaquetan, que se hace de manera rápida, no pierden tantos nutrientes.

Para evitar el aburrimiento en cuanto a la alimentación, recomienda que se pruebe una fruta o verdura diferente por semana, sin que pierda nutrientes o calidad en cuanto a su dieta.

Sobre las grasas

Las grasas no son necesariamente malas. Las hay saludables y de calidad. Una de ellas es el omega 3, que se encuentra en semillas, sardinas, pescados, frutos secos, entre otros.

“En caso de que el paciente no pueda conseguí estos elementos, se puede optar por los suplementos, siempre y cuando sea una marca reconocida y avalada y que en verdad tenga el omega que se busca en la cápsula o suplemento. Es importante saber que ya hay evidencia que dice que consumir 3 mil miligramos de omega 3 va a ayudar a reducir el dolor en pacientes con artritis reumatoide. Pero para lograr esto, es necesario que el paciente sea constante con el omega 3, y que tenga una dieta variada, suficiente e inocua, para que el dolor pueda ir disminuyendo poco a poco”.

Las vitaminas

Sobre las vitaminas, dice lo siguiente:

“Es importante prevenir algunas deficiencias minerales y vitamínicas, y en este caso los pacientes con dolor pueden tener algunas deficiencias de vitamina D, B12 o magnesio. En este caso es importante tratar de consumirlas ya sea por la dieta o por medio de la exposición al sol, para fortalecer el sistema óseo, para absorber al calcio y evitar los dolores en los huesos o articulaciones. La carne y el pescado son buenas fuentes de vitamina B12, mientras que el pescado y el huevo son buenos en vitamina D. La vitamina D se puede obtener, además, con 10 a 15 minutos de exposición solar, cinco veces a la semana”.

¿Sabías que…?

Para que conserve sus propiedades antioxidantes, el aceite de oliva extra virgen debe estar en una botella de vidrio color oscuro.

Hidratarse, fundamental

La nutrióloga dice:

“Ahora que estamos a temperaturas altas es necesario consumir agua para evitar deshidratación en personas mayores o en niños. Así se evita el estreñimiento o el retraso en una cicatrización. Hay que recordar que el agua es esencial para la circulación de los nutrientes y la eliminación de productos de deshecho. Si no se consume suficiente agua y suficiente fibra, el estreñimiento se va a hacer presente, con lo cual el dolor abdominal va a aparecer”.

Ponle cúrcuma

Otro ejemplo de alimento antionflamatorio es la cúrcuma. Es analgésico y cicatrizante, y gracias a su poder antioxidante acaba con los radicales libres del organismo. Además, es neuroprotector, antiviral y favorece la memoria.