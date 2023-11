Algunas comunidades rurales de Arteaga ven como algo 'natural' el estupro

Al menos en el municipio de Arteaga, se han detectado casos de estupro, mismos que prácticamente son una costumbre y lo ven con naturalidad, por lo que se busca reestructurar a ese tipo de costumbres.

En ese sentido, Rosa María Salazar, directora de Fundación Luz y Esperanza, comentó que en una zona rural de Arteaga en donde ha estado desde hace años, en una de sus comunidades, es muy natural que vean común el tema del estupro, que es que los hombres mayores tengan relación con una menor. Recalcó que en esas comunidades lo ven como algo muy natural, incluso hombres que dejaban embarazadas a las mujeres y como una segunda relación porque tenían a su esposa.

"Nosotros hemos trabajado en esa comunidad un poco, y hemos visto que ha disminuido mucho este tema de que los hombres busquen a estas menores, hemos incidiendo en eso y la presencia de nosotros ahí, en algunos casos hemos intervenido legalmente y se ha logrado contener, pero es una comunidad, habría que revisar el resto de las comunidades de Arteaga y Saltillo", indicó.

Aunado a lo anterior, dijo que son prácticas que se vuelven culturales, son costumbres que se vuelven como algo normal.

"Nosotros debemos de entender lo que dice la ley: menores de 18 años de edad no está permitido el matrimonio, entonces eso se debe de trabajar mucho para que las familias, los padres lo sepan al igual que los menores de edad", sostuvo.

Recordó que recientemente recibieron la pregunta de una menor que les cuestionaba que sucede si ella se va con su novio, pero están de acuerdo los dos y sus padres. Ella tiene 13 años.

"Ahí es donde los padres deben de poner atención en lo que la ley dice, no lo deben de permitir, aunque no se casen, no lo debes de permitir, pero hay que trabajar mucho en eso porque ya la niña dice yo tengo permiso por parte de mis padres, él también, yo lo amo, el me ama, y podemos ir a hacer una familia juntos, son costumbres que tenemos que ir reestructurando", concluyó.