Algodoneras de la Comarca van a jugar Liga ABC

El fomento del basquetbol femenil en la Comarca Lagunera al más alto nivel, continuará en este año 2023, con la inclusión de las Algodoneras de la Comarca, en la nueva Liga de la Asociación de Basquetbol de Clubes Mexicanos (ABC), que durante el pasado fin de semana tuvo su presentación formal en la ciudad de Zacatecas, donde se tuvo representación del club lagunero.

Profesional y fogueo

Guillermo Cepeda, presidente de las Algodoneras de la Comarca, así como Richard Vasquez, entrenador en jefe del equipo, estuvieron presentes el pasado sábado en la conferencia de prensa donde se anunció de manera oficial la creación de este circuito que representa una nueva oportunidad de crecimiento para las jugadoras mexicanas, a nivel profesional y también como apoyo a su desarrollo, pues se tendrán Copas Nacionales en categorías Sub 18, Sub 16, Sub 14 y Sub 12. Al mismo tiempo que se realizó la creación de la liga, se inauguró el primer Congreso de la Asociación de Basquetbol de Clubes Mexicanos (ABC - MEX), que tuvo como invitada especial a María del Carmen Salinas, tesorera del Senado de la República.

Aún no hay fecha definida para el inicio de la liga, aunque se pretende comenzar en el ya próximo mes de febrero, con los equipos confirmados: Aztks del Estado de México, Barreteras de Zacatecas, Stars de Santiago (antes Regias), Escaramuzas de Jalisco, Las Plebes de Mazatlán, Atléticas de Monterrey, Algodoneras de la Comarca y Marineras de Puerto Vallarta, así como un integrante de la LBE, Centauros de Chihuahua, todos los equipos ya están en entrenamientos.