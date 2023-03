Alex Liddi reforzará a Rojos de El Águila de Veracruz

Dispuesto a aportar el extra que la ha faltado a la novena jarocha para consolidarse en postemporada, son las aspiraciones del italiano Alex Liddi, quien reportó a pretemporada de los Rojos de El Águila de Veracruz.

Dentro de las novedades de la novena jarocha fue la incorporación a pretemporada de Alex Liddi, Cristian Zazueta, Freddy Quintero y Jesús “Cacao” Valdez. Para Alex Liddi, no será la primera vez que juegue en Veracruz, pero sí como jugador de El Águila. El antesalista será el segundo italiano que juegue con El Glorioso, antes lo hizo el lanzador Alex Maestri, quien curiosamente es uno de los grandes amigos de Liddi.

“Contento (Maestri) de que vine para acá, el jugó aquí, conoce la ciudad y me habló muy bien de aquí”, relevó el italiano. En el 2021, Alex Liddi, con los Leones de Yucatán formó parte de una ofensiva que conectó seis cuadrangulares a El Águila en el Beto Ávila y vislumbra botarla del parque con el uniforme de El Glorioso.

“El último año que jugué aquí en Veracruz me fue muy bien aquí y por eso estoy contento de estar aquí y he pegado varios jonrones aquí, muchos de ellos son mis compañeros, mejor hablemos de otro tema”, contó entre risas el italiano. El papel protagonista de El Águila de Veracruz a su regreso a Liga Mexicana de Beisbol no ha pasado desapercibido para Liddi, quien ve a la novena jarocha como un equipo aguerrido. “Orgulloso de ser parte de este equipo, que ya ha ganado campeonatos y en los últimos años ha demostrado que puede pelear con quien sea", señaló.