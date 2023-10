Alessandra Rosaldo sale en defensa de Eugenio Derbez tras críticas: 'ya no se puede decir nada'

La cantante Alessandra Rosaldo salió en defensa de su esposo Eugenio Derbez, después de la ola de críticas que recibió tras cuestionar el trabajo de jóvenes empleados.

Fue hace un par de días cuando, a través de redes sociales, usuarios comenzaron a revivir una parte de la entrevista que Adela Micha le realizó al comediante mexicano en el año 2018.

Ahí, Eugenio Derbez criticó la forma de buscar trabajo de los jóvenes de ahora, argumentando que ellos solo buscaban una recompensa inmediata.

"Les hablas a los jóvenes y les dices: 'Oye, necesito que me trabajes mis redes sociales, necesito alguien que me lleve mis redes sociales y tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces, quiero ver si trabajas conmigo' y ellos responden: 'si claro que si, ¿cuánto me van a pagar?', no lo puedo creer, me enoja", comentó en aquel entonces.

Ante esto, Adela Micha añadió: "¡Es increíble! Es como: 'voy a trabajar con Eugenio Derbez ¡caray! Aunque no me pagues".

Estas declaraciones provocaron un sin fin de críticas hacia el comediante, ya que usuarios aseguraban que todos trabajaban para recibir algún beneficio económico para poder salir adelante.

Bajo este contexto, fue la esposa de Eugenio Derbez quien utilizó las cámaras del programa Sale el sol para defender al comediante, asegurando que en este tiempo ya no se podía decir algo sin ser criticado.

"A él que cada seis meses le toca duro y tupido por lo que sea, porque ya no se puede decir nada, ni bonito, ni feo, ni a favor, ni en contra, ni sí ni no, que es tristísimo, cuando lo he visto en estas crisis de las redes, que todo el equipo está patas para arriba tratando de solucionar".

Posteriormente, Alessandra Rosaldo sostuvo que Eugenio siempre mantenía una calma antes las críticas que recibía.

"Él siempre está en su centro, él siempre está tranquilo, como que tiene esta capacidad de desprenderse, de salirse de sí mismo, y de ver las cosas desde afuera y realmente medir qué tan graves son las cosas".

Para finalizar con sus declaraciones, la cantante de Sentidos Opuestos argumentó que a ella en inicio sí le afectaban estas críticas, sin embargo, fue aprendiendo a manejarlos gracias a su esposo.

"No es nada fácil, eso se lo he aprendido mucho a Eugenio, a no tomarse las cosas personales, a mí antes me afectaba mucho lo que leía en las redes", sostuvo en entrevista.