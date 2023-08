Alertan a trabajadores a no caer en fraude

La delegación local del Infonavit alertó a los trabajadores a no caer en el nuevo fraude que se está cometiendo en varios estados del país y que involucran a esta institución.

Fernando Hernández Ozuna, delegado del Instituto, dijo que tiene conocimiento que en otros lados del país están ofreciendo la compra de un auto usando el crédito del Infonavit.

Hasta el momento desconoce más detalles de esta forma de fraudes, solo que se está alertando a todas las delegaciones del Instituto para hacer bajar esta información a todos los trabajadores que tienen derecho a un crédito en el Instituto.

"Lo único que sé es que están ofreciendo comprar un auto usando tu crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), o darte el dinero que tienes ahorrado en tu Subcuenta de Vivienda en efectivo para que compres lo que quieras", señaló Hernández Ozuna.

Recordó que los recursos en la Subcuenta de Vivienda, provienen de las aportaciones que hace la empresa al Instituto, equivalentes al cinco por ciento del salario integrado, y sólo pueden usarse en soluciones de vivienda.

Entre estas soluciones de vivienda están: la comprar de una casa o un terreno, construir o remodelar tu hogar, o pagar el crédito hipotecario que se contrató con algún banco.

En el caso de que no se utilice el dinero de la Subcuenta de Vivienda a través de un crédito, el trabajador no tiene por qué preocuparse, el ahorro no se pierde; al contrario, genera rendimientos iguales o superiores a la inflación y se devuelve al momento de obtener la pensión.