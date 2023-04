Alerta consumo de drogas en Durango

Ocho pacientes están siendo atendidos por consumo de fentanilo por parte de la Secretaría de Salud de Durango; en el Materno Infantil se han detectado mujeres que embarazadas consumen metanfetaminas y el año pasado fueron mil 500 embarazos en menores.

Irasema Kondo Padilla, titular de la Secretaría de Salud en Durango habló con los medios de comunicación de tres temas que le preocupan a la misma Secretaría.

Primero, reconoció que, en el tema del consumo del fentanilo, ellos como instancia de salud tienen el registro de atención de ocho personas que cayeron en esta adicción.

Se trata de ocho pacientes que están en rehabilitación por el consumo de esta sustancia, aunque no se duda que existan más personas que no han logrado captar o no se han detectado, o bien que no se han acercado a pedir apoyo.

Esto, y el consumo de otras drogas, ha orillado a que el sector salud busque unificar el servicio de atención a adicciones con el servicio de atención a la salud mental. Para ello, los Centros de Atención Primaria en Adicciones mejor conocidos como Capas, unificará sus servicios con los de los centros de atención psiquiátrica a tal grado que estos lugares atiendan a la par no solo personas con adicción a alguna droga sino personas con depresión, ansiedad y todo lo referente a la salud mental.

Kondo Padilla agregó que independientemente del consumo de drogas, en el Hospital Materno Infantil, han detectado un incremento en el caso de mujeres embarazadas que consumen metanfetaminas.

"Este consumo puede provocarles daños a ellas en su salud, pero también al producto del embarazo", señaló la titular de Salud.

Pero fue más allá, señaló que han detectado una marcada -dijo- "irresponsabilidad" porque han detectado el crecimiento de embarazos en adolescentes.

Tan solo el año pasado se tiene una estadística de aproximadamente mil 500 embarazos en menores de edad y adolescentes en el Hospital Materno Infantil, y de este número 85 casos son en adolescentes menores de 15 años.

Y en lo que va de este año han detectado ya muchos casos de embarazos en menores de 15 años con consumo de sustancias y algunos hasta con maltrato que no dudó que pudieran ser mujeres abusadas por su pareja o por el entorno en que viven.

Por ello, el trabajo que se va a realizar conjuntamente con el Instituto de Salud Mental y los Capas es para potencializar los trabajos en escuelas y dependencias ya que la labor actual no es suficiente y se tiene que reforzar.

