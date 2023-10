Alejandro 'Papu' Gómez rompe el silencio tras dopaje positivo en Qatar 2022

Alejandro "Papu" Gómez se encuentra en el ojo del huracán luego de no superar una prueba antidopaje antes de disputarse la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El centrocampista, en ese entonces del Sevilla del futbol español, terminó levantando el trofeo más anhelado con la Selección de Argentina.

Sin embargo, doce meses después se reveló que el actual elemento del Monza de la Seria A italiana sería suspendido por dos años.

El propio jugador de La Albiceleste no dudó en alegar su inocencia a través de un video y un comunicado que publicó en sus redes sociales.

El "Papu" compartió el motivo por el cual no pasó el test anti-doping y aseguró que simplemente se trata de "un accidente doméstico".

"La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos".

El canterano del Arsenal de Sarandí se sinceró por primera vez desde que la sanción se dio a conocer y reveló sentirse "triste y arrepentido".

"No me quiero retirar de esta manera, no quiero que termine mi carrera así, creo que no me lo merezco. Nunca he tenido ni tendrá la intención de recurrir a una práctica prohibida".

Por otra parte, Alejandro Gómez cuestionó el control de anti-doping porque "después tuve varios durante el Mundial y con el Sevilla y nunca pasó nada, siempre di negativo".

"He puesto este asunto en manos de mis abogados al considerar que la tramitación del expediente disciplinario no se habría realizado conforme a lo dispuesto en la normativa", manifestó el campeón del mundo.