Alejandra Martínez, seleccionada mexicana de karate, denuncia violencia por parte de su entrenador

La atleta mexicana, Alejandra Martínez, denunció haber sufrido violencia de género aparentemente por parte de su entrenador y también pareja sentimental.

A través de su cuenta de TikTok, la medallista de México en los panamericanos JKA, denunció haber sido víctima de violencia ficia y psicológica.

"Todo empezó en 2017 cuando yo tenía 24 años, empecé una relación con quien fue mi entrenador y sensei, cuando él tenía 49 años", comenzó con su relato. "Sin embargo, él nunca lo aceptó, a pesar de que vivíamos juntos y dormíamos en la misma cama, él siempre se llenó la boca de decir que yo solamente era su alumna".

Tras esto, Alejandra contó que desde un inicio veía comportamientos agresivos, desde hacerla pagar todos los gastos, hasta sufrir de violencia psicológica.

"Desde el principio vi las red flags que presentaba ante mí, me humillaba, me manipulaba, y presentaba cierta violencia pasiva, incluso me hacía pagar todas las citas con él, salidas al cine, comida, cenas, y los viajes, incluso pagué los viajes a los panamericanos. Sin embargo, nunca quise hacer caso a estas señales, creí que el amor y mi cariño por él iban a cambiar el tipo de relación que teníamos".

Las cosas habrían comenzado a escalar para el año 2020: "empezó con episodios de ira, yo lo justifiqué pensando que era parte del confinamiento, jamás me pidió disculpas (...) Un día le dije que lo iba a grabar y esa es la razón por la cual tengo los audios".

La karateca mencionó que no fue hasta el año 2022 cuando se salió de su departamento debido a una infidelidad: "Cuando lo enfrenté, él simplemente dijo que no éramos nada, yo sí tenía obligaciones hacia él, pero él no tenía ni siquiera una responsabilidad afectiva hacia mí".

Tras esto, la medallista mencionó que en el año 2023 decidió dar fin a todo esto y terminó con él, sin embargo, a los pocos meses de haber comenzado una relación con otra persona, el entrenador se enteró la corrió del dojo: "Yo daba clases, sin recibir ni un quinto, me corrió de los entrenamientos y de dar clases".

Las cosas para Alejandra no terminarían ahí, ya que al querer denunciarlo a las autoridades del lugar, ellos no hicieron nada.

"Cuando recurrió a pedir ayuda al representante de la JKA, el profesor Juan Manuel Mondragón, lo que hizo fue encubrirlo, me sentaron con un abogado penalista para que firmara un documento en el cual yo no podía proceder legalmente, no podía difamarlo en redes sociales, en caso de no hacerlo, yo iba a ser expulsada del JKA junto con mi pareja, aunado a esto, su esposa llamó a cada uno de los representantes de los Estados, hablando mal de mí y diciendo que no me apoyaran, me acusaron de ratera, de puta, de querer matar a su mamá y de muchas cosas más".

Al finalizar con su video, Alejandra Martínez comentó que hacía una denuncia pública debido a que temía por su vida, ya que había comenzado con un proceso legal en contra de Eric Martínez, su entrenador: "Empecé un proceso legal, en el cual ya se aprobaron la orden restricción en contra de Eric Martínez, por violencia física, psicológica y patrimonial, no es justo que esta persona siga dando clases de Karate", finalizó.