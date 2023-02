Aldo López crece en confianza con Santos Laguna

Rumbo a la doble visita que les espera en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, los Guerreros del Santos Laguna trabajan fuerte en Territorio Santos Modelo, donde preparan su compromiso del próximo sábado ante los Bravos de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Al término del entrenamiento de este martes, el volante Aldo López compareció ante los representantes de los medios de comunicación laguneros en la sala de prensa “Miguel Ángel Ruelas Talamantes”, donde expuso su análisis sobre la actualidad que vive con la camiseta albiverde:

“Me siento con la capacidad para ser titular, la he trabajado desde el torneo pasado, tengo mucha competencia, con la llegada de Lucas González y toca seguir trabajando. (La expulsión de González) son situaciones que pasan en la liga, pero hay que seguir trabajando para aprovechar las oportunidades”, expresó.

López ha sido titular en los cinco partidos que han disputado los Guerreros en este torneo, ligar que se ganó a pulso en los entrenamientos, aunque también agradece que la filosofía de Santos le ha abierto la puerta para sumar minutos en Liga MX:

“Santos se basa en eso, dar oportunidad a jóvenes, canteranos y a mí lo que me toca es partirme el alma en la cancha y por la afición. Desde que llegué a Santos me he sentido con la confianza, sobre todo desde que inicio los partidos, claro que tengo que trabajar y seguir con la humildad de mejorar cada día”.