Alcaldesa morenista reconoce reunión con líder criminal de Los Ardillos

Luego de reconocer que tuvo un encuentro con uno de los líderes criminales de Guerrero, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, aclaró que el video donde se les ve juntos está editado y aseguró no recordar dicha reunión.

"Yo no puedo comentar, no lo conozco y no lo recuerdo, me siento con mucha gente", aseguró en entrevista telefónica con Azucena Uresti en Grupo Fórmula.

Señaló que en su momento ella no conocía al hombre y que era la primera vez que se reunía con él, además mencionó que no fue algo premeditado y que no se hizo ningún pacto.

"Fue un desayuno fortuito, no puedo decir quien me invitó. Era la primera vez, ni siquiera conocía a la persona… me siento con mucha gente".

"Solo nos saludamos. Yo trato de ser siempre amable", dice alcaldesa

Agregó que espera que sea la Fiscalía General de la República (FGR) la que investigue el hecho y dé los resultados ya que "ese video está editado".

"Estoy bien, estoy limpia, no tengo ningún pacto con un delincuente".

Cuestionada sobre el apretón de manos que se observa en el video, la alcaldesa aclaró fue un simple saludo ya que ella trata siempre de ser amable y recalcó que mucho después del desayuno fue que supo de quien se trataba.

"No nos presentamos, solo nos saludamos. Yo trato de ser siempre amable. Supe después quien era", dijo.

Señaló que esperará a que salga el video completo y que sea la FGR la que haga las investigaciones correspondientes.

Por último, hizo hincapié en que ella se encuentra tranquila y que no tiene nada que ocultar.

"Hace una semana me puse a disposición de las autoridades… mis actos hablan mucho más de mi", concluyó.

Los dichos por la alcaldesa se oponen con lo que mencionó ante medios de comunicación horas antes, con quienes reconoció que sí realizó dicho encuentro con un hombre identificado como líder del grupo criminal de Los Ardillos y que no hizo ningún compromiso.

Hasta la noche de este miércoles se desconoce si es el único encuentro que ha tenido lugar entre ambos personajes ya que el pasado 24 de junio fueron dejados siete cadáveres desmembrados y decapitados en Chilpancingo junto con un mensaje dirigido a la alcaldesa: "Saludos Presidenta. Sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después que viniste a buscarme con cariño, tu amigo".

¿QUIÉN ES NORMA OTILIA HERNÁNDEZ, ALCALDESA DE CHILPANCINGO QUE SE REUNIÓ CON JEFE DE LOS ARDILLOS?

(ESPECIAL)

Desde que llegó a la alcaldía de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, su estilo de gobernar generó polémica: fiestas, celebraciones y funciones hicieron que rápidamente se ganara el mote de Lady Pachangas.

Norma Otilia llegó a la alcaldía por Morena. Se convirtió en los últimos 50 años en la primera mujer en gobernar la capital de Guerrero, pero sobre todo representó uno de los triunfos electorales más importantes en el estado.

La alcaldesa logró la candidatura porque utilizó la diputación local como su plataforma. La diputación la logró el triunfo a través del PES, aliado electoral de Morena en 2018. Pero su verdadero origen político está ligado al de su esposo, Diego Omar Benigno González, integrante del grupo político del exgobernador Ángel Aguirre Rivero que cuando vio de cerca la desgracia del PRD abandonó ese partido.

En Morena, Norma Otilia se cobijó en el grupo de Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, que del 2015 al 2018 tuvo prácticamente todo el control de Morena.

Sandoval Ballesteros llegó a ser el dirigente estatal de Morena, coordinador de la fracción de ese partido en el Congreso local y, desde antes de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tomara protesta, ya se sabía que sería uno de los súper delegados del gobierno federal.

Sin embargo, llegó el 2018 y la competencia por la candidatura de Morena a la gubernatura, Sandoval Ballesteros la disputó con Félix Salgado Macedonio hasta que se filtró la denuncia penal contra el senador y padre de la actual gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, por violencia sexual.

Esta filtración generó el enojo del presidente y Sandoval Ballesteros salió de los cariños de López Obrador.

Norma Otilia en los momentos más álgidos de la disputa por la candidatura afirmó que no apoyaría a un hombre acusado de violencia sexual. Sin embargo, para poder ser la abanderada de Morena a la alcaldía de Chilpancingo se tuvo que plegar a Salgado Macedonio y desconocer a Sandoval Ballesteros.

La nombran Lady Pachangas por sus constantes fiestas

Como alcaldesa rápidamente recibió el mote de Lady Pachanga por su estilo de gobernar. Para todo una fiesta o una celebración en grande, sin escatimar recursos pese a que la ciudad sufre constantemente de la escasez de agua potable o tiene un servicio de recolección de basura ineficiente.

Este año ha sido de los más difíciles para Norma Otilia. No ha dejado de estar en el ojo del huracán. En los primeros meses se filtró un video de un desfile en el municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) en la Sierra de Guerrero, en el que también participó el líder de la organización criminal Los Tlacos.

Hace menos de un mes, estuvo otra vez en el ojo del huracán cuando se difundieron fotografías del síndico Andrei Marmolejo Valle celebrando su boda en el balcón del edificio del ayuntamiento.

Y ahora está sumergida en su mayor polémica que, unos dicen, le complicaron sus aspiraciones políticas, como su reelección o ser la candidata al Senado.