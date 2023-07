Alcaldesa ingresa a la cancha y encara al árbitro por 'no señalar correctamente' en la Copa Jalisco

La Copa Jalisco, el torneo más importante de futbol amateur del estado, está viviendo su cuarta edición.

El certamen se encuentra en sus etapas finales y los equipos restantes juegan con el objetivo de llegar a la final que se disputará el domingo 27 de agosto.

Sin embargo, no todas las noticias sobre el torneo jalisciense son positivas. En el partido de los octavos de final, entre Arandas y San Martín Hidalgo, se vivió un insólito momento.

La alcaldesa Anabel Bañuelos perdió los estribos e ingresó al terreno de juego para encarar y regañar al árbitro central por no señalar "correctamente" ciertas acciones.

La actitud de la edil provocó que el silbante decidiera señalar un penal para el conjunto de Arandas, que no perdonó desde los once pasos, empató a un gol y mandó el partido a tanda de penales.

El alteño terminó eliminando San Martín de Hidalgo y avanzó a los cuartos de finales; sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la Copa Jalisco determinó eliminarlo de la competencia por trasgredir el reglamento.

Además, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ya se pronunció al respecto y señaló que analizará la situación de la alcaldesa Anabel Bañuelos.

"Pues está mal, vamos a revisar que es lo que procede en estos casos, no he visto a profundidad el tema, pero de entrada te digo que no puede ser".