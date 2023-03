Alcaldesa de Moroleón denuncia atentados a su vida

Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato entraron sin autorización a la Dirección de Seguridad Pública de Moroleón la mañana de este martes y se llevaron a un juez cívico, teléfonos celulares de oficiales en turno y dispusieron del sistema de grabaciones del edificio, denunció la presidenta municipal Alma Denisse Sánchez Barragán.

"Esto es un abuso de autoridad de Gobierno del Estado. Aquí no se puede ser oposición porque te amenazan, te amedrentan, te asesinan", dijo la alcaldesa en una transmisión en vivo por sus redes social. Reiteró que dos veces han intentado matarla.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, que dirige Álvaro Cabeza de Vaca Appendini, no traían ninguna orden ni del Ministerio Público ni judicial, no traían ningún oficio, nada más arribaron así y les quitaron los celulares a los elementos, los desarmaron y los amedrentaron, explicó un abogado del municipio a la alcaldesa.

Dijo que acudirían al Ministerio Público a presentar una denuncia por la desaparición forzada del juez cívico que estaba en servicio y por las acciones de las fuerzas estatales en el edificio de Seguridad local.

La intervención de la Policía estatal en la base policial del municipio, ocurrió luego de que tres escoltas de Sánchez Barragán vestidos de civil fueran detenidos por las FSPE el 16 de marzo pasado en una camioneta Honda (propiedad de la presidenta) rotulada como patrulla con armamento de uso exclusivo del Ejército, y después liberados.

La edil consideró que no está bien lo que pasa: "No está bien, ya asesinaron a mi mamá, ¿quieren algo más?, aquí estoy, aquí estoy. He tenido atentados cuando regreso de eventos de estado; ¿hay algo personal?".

Alma Denisse Sánchez, quien relevó a su madre Alma Barragán asesinada en campaña en las elecciones para la alcaldía de 2018, públicamente responsabilizó al Gobierno del Estado de lo que le pueda pasar a ella, a sus hijos o a su hermano.

"Y si algo me pasa hago responsable al Gobierno del Estado, a mí, a mi familia o a quien sea cercano", reiteró en público.

Dijo que a ella Gobierno del Estado le retiró la custodia para su seguridad personal, y dio las gracias a la Guardia Nacional y a la Secretaría de la Defensa Nacional en ese sentido.

La alcaldesa estuvo en el edificio de Seguridad municipal con un asesor jurídico cuando los policías estatales aún se encontraban en el interior del inmueble.

Sánchez Barragán dijo que estaba ahí para respaldar a los policías, en tanto que le consta que a los oficiales estatales nada los respalda de los abusos que sufren; ellos trabajan de sol a sol, con hambre, y a las oficiales ni oportunidad les dan para cambiarse una toalla sanitaria.

"El que nada debe nada teme", reviró un policía estatal ante la molestia de la edil por la forma en la que actuaron los policías estatales y cuestionado hasta cuándo se va a permitir que abusen de la gente FSPE, Sedena, soldados.

Hasta la tarde de hoy, la Secretaría de Seguridad Pública del estado no ha justificado su actuación en la Dirección de Policía de Moroleón.