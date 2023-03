Alcaldesa a favor de marchas pero en contra del vandalismo

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, se manifestó a favor de las marchas que realizan las mujeres por el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, así como todas las expresiones mediante las cuales piden respeto, igualdad de derechos y justicia, excepto los actos de vandalismo, porque desvirtúan la esencia del movimiento. Exhortó a las mujeres a manifestarse sin causar daños a la vía pública.

La alcaldesa dijo que quiere ver a las mujeres siempre "fuertes" y "luchonas" y que su gobierno será aliado de las mujeres.

"Siempre vamos a estar al pie del cañón. Mi gobierno siempre estará abierto a lo que necesiten ellas y que no nada más nos basemos en un solo día porque para mi gobierno todos los días del año van a ser días de la mujer, entonces, yo les hago el llamado y les felicito y les agradezco que hagan sus marchas pacíficamente", mencionó la alcaldesa.

Con respecto a los daños que hubo en la vía pública y a edificios como el Palacio de Justicia en Gómez Palacio, la alcaldesa hizo un llamado a manifestar sus ideas sin ocasionar daños.

"Yo la verdad les hago un llamado a todas mis amigas y a mis compañeras de género de que podamos manifestarnos en paz y con tranquilidad y no caer en el vandalismo porque después no nos van a creer. No nos creen y al contrario, ya he visto yo en muchos estados de la República, incluyendo la misma Ciudad de México, que ya nada más dicen 'viene el día de la mujer' y ponen vallas y tapan los monumentos", dijo.

La presidenta municipal mencionó que los actos de vandalismo desvirtúan la esencia de lo que las mujeres piden, como el respeto a su condición de mujer, el repudio a la violencia, etc. Dijo que no se trata de caer en vandalismo.

"Y no se trata de eso, al contrario, se trata de que sepan que este día nosotras como mujeres nos manifestamos porque tenemos los mismos derechos y queremos la igualdad y la equidad con los hombres. Nada más. No queremos ser más ni menos, pero no creo yo que sea correcto que lo hagamos de esa forma. No", acotó.