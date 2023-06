Alcaldes de Gómez Palacio y Lerdo suman a sus gobiernos con el Estado en acciones de beneficio para los alumnos

El alcalde, Homero Martínez Cabrera y su esposa, la diputada local, Susy Torrecillas, acudieron a la presentación de los nuevos uniformes escolares gratuitos en el gimnasio Luis L. Vargas del municipio de Gómez Palacio, donde la alcaldesa, Leticia Herrera, fue anfitriona del Gobernador, Esteban Villegas.

También acudieron los titulares de las secretarías, diputadas del Congreso, el Ejército Mexicano, autoridades estatales y funcionarios municipales de la Comarca Lagunera de Durango.

Martínez Cabrera atiende las peticiones de las escuelas a través de la dirección de Desarrollo Social, con la entrega de material para construcción para mejorar su infraestructura y en este mes entregó becas municipales por aprovechamiento escolar 2023, beneficiando a 640 alumnos sobresalientes, tanto de los planteles educativos del área urbana como de la zona rural. Recordó que gracias al recurso obtenido del sistema de Parquímetros, estos estímulos económicos continuarán brindándose a los mejores promedios, con el fin de motivar a los niños en materia educativa.

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, ha entregado múltiples apoyos a las escuelas además de mantener vigente una brigada de atención a las mismas. También anunció la entrega de 6 mil pares de zapatos para los alumnos .

"Las familias no van a gastar en los uniformes, no van a gastar en calzado, no van a gastar en los útiles escolares y es muy satisfactorio para nosotros", dijo la alcaldesa.

Son aproximadamente 300 pesos los que se ahorran las familias por cada par de zapatos que entregará su gobierno, cuya calidad fue sometida al escrutinio de cada uno de los integrantes del Cabildo gomezpalatino.