Alcalde de Torreón señala infraestructura hídrica deficiente; defiende a la nueva tratadora

Asegurando que la región ha tenido un crecimiento "notable" y que Torreón no es la excepción, pues "nos hemos expandido de manera acelerada en todos los sectores", el alcalde Román Alberto Cepeda señaló que aunque la ciudad "sí tiene agua", las anteriores administraciones dejaron "una infraestructura hídrica deficiente", que es necesario atender para garantizar la demanda, por lo que anunció un plan en ese sentido y defendió la creación de una nueva tratadora.

En un mensaje en las redes sociales del Municipio, el edil recordó que hace un año detalló 12 acciones para atender la necesidad de consumo de agua, y consideró que "superamos este reto, pero no podemos cantar victoria", por lo que pidió no tener descuidos para no enfrentar un nuevo desabasto.

De parte de la administración municipal, Román Cepeda advirtió que por la antigüedad del sistema de drenaje, estos ya están rebasados, "necesitamos actuar cuanto antes. El recurso no alcanza para hacer todo al mismo tiempo, pero sí podemos hacer lo más importante".

Ante esto, el alcalde de Torreón dijo que se trabaja en la reposición de 29 líneas de drenaje colapsadas y se atenderá a más sectores; hay en proceso 6 nuevos pozos y se da mantenimiento a los existentes, y se cierran circuitos en algunos sectores para equilibrar las áreas que tienen mayor escasez y las que tienen mayor disponibilidad de agua.

Señaló que ya está disponible la aplicación de Simas Torreón para dispositivos móviles, con el objetivo de brindar cercanía a la ciudadanía, y recordó que se mantiene un programa de abatimiento de rezago.

NUEVA TRATADORA

Para cerrar, Cepeda defendió que la nueva planta tratadora de agua para Torreón "no es una ocurrencia, es una exigencia", argumentando que la actual no cumple con lo necesario para purificar y reutilizar el líquido para ofrecerlo a la industria actual y a las nuevas inversiones que vengan.

Dijo que este proyecto que ya está en puerta se realizaría "sin comprometer las finanzas del Municipio" y advirtió que "no podemos aspirar a tener un Torreón de primera con una infraestructura de tercera”.

Finalmente, el alcalde de Torreón agradeció el apoyo de todos los niveles de gobierno y de los ciudadanos, dijo que es necesario seguir actuando y afirmó: "Torreón sí tiene agua, cuidémosla".

