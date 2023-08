Alcalde de Lerdo rendirá su primer informe de su segunda administración el 30 de agosto

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, rendirá el primer informe de Gobierno, de su segunda gestión, este próximo 30 de agosto, y adelantó que destacará que, después de 17 años de vida de la planta tratadora, ingresarán recursos por concepto de aguas y grises, al igual que se terminará la exclusividad de venta que tenía la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al término de la sesión ordinaria de Cabildo, Martínez adelantó que en la próxima sesión se podría definir el recinto oficial del informe, aunque tentativamente sería el teatro Hermila Galindo.

Sobre el convenio con la CFE, el alcalde dijo que terminaría con la demanda que tiene la empresa TICSA en contra del Ayuntamiento, por adeudos de más de 400 millones de pesos.

“El tema de la termoeléctrica, después de 17 años que tiene la planta tratadora tratando las aguas negras que se le vende a la CFE, resulta que no dejaban un solo peso al sistema de agua (Sapal). Aparte, de esta gestión ya van dos pagos que recibe el sistema de agua, y, a partir de septiembre, la intención es que se pueda ingresar, no el 7 por ciento, le va a dejar un 16 por ciento, de acuerdo a lo estipulado en el convenio. Es una gestión importante porque no era fácil, la CFE tenía cláusula de exclusividad, no le podíamos vender a nadie más, también esa cláusula se eliminó”, declaró.

“Estoy esperando a que en próximos días, porque cuando se construye el fideicomiso de ese convenio resulta que ahorita estamos esperando que nos puedan quitar la demanda que traíamos de más de 400 millones de pesos del sistema de agua, gracias a ese convenio modificatorio”, agregó Martínez.