Alcalde de Iguala se deslinda de atentado contra sobrina de Salgado Macedonio

Por medio de redes sociales, Zulma Carvajal Salgado responsabilizó al presidente municipal de Iguala, David Gama Pérez, como presunto autor del atentado en el cual fue asesinado su esposo.

Sin embargo, en un comunicado el presidente municipal rechazó las acusaciones que realizó la sobrina de Félix Salgado Macedonio, además se solidarizó con su familia y pidió a las autoridades esclarecer los hechos.

En el live, Zulma Carvajal mencionó "Responsabilizo directamente a David Gama Pérez de esto que me pasó, le arrebataron la vida a mi esposo, quisieron matarme a mí también", expresó sollozante al señalar que lo único que ha hecho es trabajar para el pueblo.

¿Qué dijo David Gama Pérez?

En su comunicado detalló que como presidente municipal se solidariza con el dolor de la familia Valle Carvajal, además de dar las condolencias y la pronta recuperación de Zulma, rechaza cualquier tipo de violencia

Pidió a la Fiscalía General de Justicia de Guerrero una investigación para esclarecer los hechos, además de acuerdo a las declaraciones de Zulma el presidente municipal mencionó "Rechazo de manera contundente cualquier acusación, deslindándome absolutamente de este o cualquier otro acto de violencia".

David Gama Pérez pide no difundir información que falte a la verdad, puesto que "siempre me he caracterizado por ser un hombre íntegro y honesto que se conduce dentro del marco de la ley".

¿Cómo fue el ataque a balazos contra sobrina de Félix Salgado Macedonio?

De acuerdo con las primeras versiones, alrededor de las 10 de la mañana, cuando Zulma Carvajal y su esposo estaban por abordar su camioneta estacionada fuera de su casa, ubicada en el centro, los atacaron a balazos.

En el ataque resultó herido el esposo a quien sus familiares trasladaron al hospital Jorge Soberón Acevedo, donde murió.

En las primeras versiones, se supo que Carvajal Salgado y su esposo esta mañana saldrían a hacer trabajo proselitista a favor de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una de las aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.