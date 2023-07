Alcalde de Arteaga asegura que se actuó conforme a derecho tras intento de detención en ejido Efigenia

Luego de que se difundiera un video en el cual presuntamente elementos de la Policía Municipal de Arteaga arremetieron contra una familia en el ejido Efigenia; el alcalde, Ramiro Durán García, aclaró que se trataba de una detención por agresiones y conducir en estado etílico, por lo que sostuvo que se actuó conforme a derecho, además de confiar plenamente en el proceder de cada uno se los uniformados.

Según explicó el munícipe arteaguense, la presunta agresión ocurrió el lunes, sin embargo todo inició desde el domingo, luego de que en San Antonio de las Alazanas se hiciera el reporte de una mujer que llegó al consultorio municipal de salud con golpes y lesiones, por lo que se le atiende además de ayudarla con asesoría legal y psicológica, y se le invita a que ponga la denuncia contra el agresor.

"Ese fue el origen de todo el problema. El pasado lunes, pasan las personas de la Efigenia conocidos por todos, pasan por San Antonio de las Alazanas, dan golpe a la camioneta de otra persona, quien llega a donde está la patrulla ahí en la plaza principal, y les comenta que le acaban de golpear la camioneta dos personas en aparente estado de ebriedad, por lo que la Policía Municipal con dos elementos van en la búsqueda de esta camioneta que iba por la Carretera 112 San Antonio - Mesa de la Tablas", expuso.

Añadió que al llegar cerca del poblado la Efigenia, hacen el alto las dos personas que iban en la camioneta, al entrevistarse con la policía llega también el propietario de la camioneta que fue golpeada, y es donde empieza la discusión entre la persona afectada y los dos tripulantes de la camioneta.

"De hecho se bajan incluso con cervezas en mano, comienza la agresión verbal con la otra persona, la Policía Municipal trata de mediar las cosas a fin de que no lleguen a las agresiones, y sobre todo las hacen ver el error de estar conduciendo en estado de ebriedad y con cervezas en mano", indicó.

Posteriormente, según manifestó, comenzaron las agresiones contra los oficiales, un hombre y una mujer, quienes pidieron apoyo y con ello inicia una persecución, la cual concluye una vez que los presuntos agresores ingresan a un domicilio, aparentemente de un familiar mas no el de ellos, y es cuando llega el apoyo de los oficiales e intentan sacar al agresor.

"Destaco mucho donde empiezan las cosas, porque si hay fundamento, si hay flagrancia, hay agresiones, y es por lo que empieza la persecución, entonces ingresan al domicilio, intentan sacar al detenido y comienzan las agresiones contra los oficiales por parte de las personas en su interior", subrayó.

No obstante, aseguró que mientras se registraba la problemática le llamó el director de la Policía Municipal de Arteaga, Luis Udave, sobretodo cuando ya también se están involucrando mujeres, por lo que le comenta que no continúen con esa situación, que después se arreglara jurídicamente con una denuncia y poderlos citar ante las autoridades correspondientes, pues no quieren que se vulnere a ninguna mujer.

"Eso paso el lunes, el martes se presento la mujer que les comentaba que agredieron el domingo, ya presentó la denuncia y no solamente ella si no la mamá de esta señora y que tiene 70 años, la cual comenta ante el Ministerio Público y la Fiscalía que también fue agredida por esta persona la cual presuntamente es la agresora, pero quien habrá de determinar toda la situación legal es el Ministerio Público", puntualizó.

Afirmó que los elementos si hicieron disparos al verse rebasados por el número de personas, por lo que tuvieron que hacer detonaciones pero hacia arriba, nunca hacia las personas, pues comentó que estas situaciones que se registraron fue también por las personas que estaban bajo los influjos del alcohol, sin embargo nunca se va a vulnerar sus derechos y mucho menos la vida de alguna en el municipio y en ningún otro lado.

"Los elementos están avalados por las pruebas de control y confianza, cada persona que trae un arma trae el porte de arma avalado por la Secretaría de Seguridad Pública, creo que en el protocolo que se vivió en ese momento se actuó conforme a derecho, reitero que hubo flagrancia y por eso se originó la persecución, estamos hablando de una agresión, de un choque a otra persona, y por eso se hace la detención de las personas", concluyó.