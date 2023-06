Alan Estrada y el contrato que firmó para subir al submarino que hoy está desaparecido

Hace un mes durante una entrevista, Alan Estrada revivió los detalles sobre su experiencia de viajar en un submarino que alcanza una profundidad de 3 mil 800 metros para poder ver los restos del Titanic, sin embargo, Estados Unidos y Canadá trabajan para encontrar esta nave turística que desde el día lunes se encuentra desaparecida con cinco personas a bordo.

El submarino bautizado como Titan, pertenece a Ocean Gate Expeditions, la cual realiza expediciones con submarinos en aguas profundas, una experiencia que el creador de contenido turístico, Alan Estrada, compartió en sus redes sociales en julio del 2021, y aunque aseguró sentirse increíble al ser parte de esto, en una resiente entrevista con Yordi Rosado reveló un dato que al día de hoy es preocupante. “No hay otro sumergible en el mundo que pueda bajar para rescatarte”.

“Estaba consciente de que era algo muy riesgoso, siempre trato de tener una actitud muy positiva en mis videos, pero me acuerdo que uno de los chicos que bajó después de mí, y que era super clavado con los datos, y me dijo ‘¿si sabes que lo que acabamos de hacer es increíblemente riesgoso?. Sabes que James Cameron se quedó atrapado en una corriente por 19 horas, lo leí en su libro’. (...) entonces el mayor riesgo de ese tipo, es que se puede atorar con un fierro, con una red de pescar (...) te pasa eso y despídete, no hay forma de que alguien baje a rescatarte, son 3 mil 800 metros, no hay otro sumergible en el mundo que pueda bajar a rescatarte, y si lo hay está lo suficientemente lejos como para que tu te mueras antes. Te tendrías que quedar ahí a esperar la muerte por asfixia”, relató Alan Estrada a Yordi Rosado.

Además, dio algunos detalles sobre el contrato que firmó y en el que la empresa advierte que puede haber fallas que provoquen lesiones o la muerte.

“Estoy consciente de que estoy subiéndome a un sumergible experimental que nunca ha bajado a estas profundidades, y que además es el primer sumergible hecho de fibra de carbono que ha intentando bajar estas profundidades, que puede haber fallas que provoquen lesiones o la muerte, y que no son responsabilidades de la empresa”.

A través de su canal de YouTube, Alan Estrada también dijo que la experiencia dura ocho horas en total; dos para bajar, cuatro para explorar y dos horas para subir.

Cabe señalar que, la empresa operadora de estos viajes en submarino, reportó el domingo a las autoridades la desaparición del aparato con el piloto y cuatro pasajeros.

Según la propia compañía, la embarcación cuenta de suficientes provisiones para que los tripulantes puedan sobrevivir en su interior durante cuatro días.

En la operación de rescate participan equipos de Estados Unidos y Canadá, que están utilizando algunos de sus aviones más avanzados.