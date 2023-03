Al 70 %, cobertura antiCOVID en niños

El sector educativo realiza un diagnóstico en cuanto a la necesidad de vacunación antiCOVID que existe en la región Laguna para la población infantil de 5 a 11 años.

Juan Pérez Ortega, titular de la Jurisdicción Sanitaria número seis, señaló que, de acuerdo a lo que se revisó en la última reunión del Subcomité Técnico Regional, se alcanzó un 70 por ciento en la cobertura de los pequeños, pues hubo muy buena respuesta de los padres de familia a la campaña.

No obstante, dijo que hay escuelas que han solicitado que se apliquen más dosis, por lo que ya se hizo la solicitud correspondiente.

Recordó que se aplicaron cerca de 50 mil vacunas Pfizer-BioNTech a nivel estatal, para niños de 5 a 11 años, mientras que en la región Laguna de Coahuila fueron casi 12 mil, por lo que consideró que se cumplió con la meta de aplicación.

"Todavía hay escuelas que nos han solicitado, estamos trabajando junto con Secretaría de Salud del estado, con el Ejército, para ver si van a llegar más vacunas y nosotros estar con la disponibilidad de aplicarlas", expresó.

Pérez Ortega dijo que, en la población en general, la cobertura en la vacunación antiCOVID es del 90 por ciento. Refirió que se cuenta con la vacuna Abdala en la actualidad, pero no se ha tenido buena respuesta de la gente.

"Hay días en que acuden sólo 10 personas, 20, el porcentaje de aplicación es muy bajo porque la gente no la acepta, es una realidad, esas todavía están vigentes pero la gente no la considera que sea una vacuna efectiva, nosotros estamos haciendo la labor de que la tenemos y está disponible, pero aquí es la población la que no la solicita", expuso.

En términos de los operativos de Cuaresma, el funcionario señaló que no se han detectado irregularidades importantes en los operativos de revisión que se han llevado a cabo, pues los verificadores han encontrado algunos detalles que hacen ver a los negocios y que se subsanan a la brevedad.

"Hasta ahorita no hemos tenido ninguna clausura en negocios que manejen lo que es comida de Cuaresma o venta de pescados y mariscos", comentó.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria número seis refirió que se revisa que los sitios comercialicen pescado o marisco fresco, con ciertas características, que estén almacenados de forma correcta, que estén a temperaturas adecuadas y que el lugar cumpla con las condiciones higiénicas.