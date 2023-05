Al 40 %, catedral de Santa María de Guadalupe

A casi 100 días de iniciados los trabajos de rehabilitación de la catedral de Santa María de Guadalupe en Gómez Palacio, se reporta un avance cercano al 40 por ciento. Se descartan trabajos en su infraestructura, al no avanzar el asentamiento que se detectó en ciertas partes del templo.

"La catedral era algo urgente, el padre (Alejandro) Lugo que es el párroco y rector de la catedral, ha hecho el trabajo y a través de una constructora se hizo el contrato y solo nos falta la cúpula central y los interiores", comentó el obispo de la Diócesis de Gómez Palacio, Jorge Estrada Solórzano.

En una segunda etapa, se contemplan solo cuestiones estéticas, explicó monseñor, ya que no se han registrado mayores fracturas en el temploa.

"Se tienen desde hace más de tres años los testigos de las fracturas que tiene la catedral y no se han movido, ya se hizo un estudio del subsuelo, y pues todo pinta que no hay necesidad de más", aseguró Estrada, quien aseguró que el famoso cañonazo que luce en la catedral por la parte que tiene vista hacia la avenida Hidalgo no se tocará, "ahí seguirá… solo se van a arreglar las grietas".

Por su parte, el rector de la catedral, Alejandro Lugo, comentó que se tiene un registro del 40 por ciento los trabajos que iniciaron el 20 de febrero. "Cuando se terminen de arreglar las cúpulas en su interior y el campanario, pues ya estaremos alrededor de un 70 por ciento, faltarán solamente lo ornamental que ya también se está elaborando las piezas de cantera y la reparación de los ladrillos que están deteriorados", detalló el párroco.

Lugo aseguró que los trabajos que se llevan a cabo, todos desde las alturas, se llevan a cabo por profesionales y con todo el equipo de seguridad para hacerlo.

El sacerdote recordó que el proyecto representó una inversión cercana a los tres millones de pesos, los cuales se han cubierto con lo recaudado por concepto de peregrinaciones, actividades que se han llevado a cabo y gracias a un fondo que dejó la Administración del padre Julio Carrillo.

Aunque comentó que siguen haciendo el llamado a empresarios, a instituciones educativas, autoridades y feligresía en general para reunir más fondos.