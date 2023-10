Aida Cantú, emocionada por debut en Santos

De nueva cuenta, la juvenil cancerbera Aida Cantú se perfila para defender el arco de las Guerreras este lunes por la noche en el estadio Corona, frente a las Bravas del FC Juárez.

Cabe recordar que la guardameta albiverde de 17 años vivió un momento sumamente emotivo en su carrera futbolística luego de realizar su debut con el primer equipo del Santos Laguna a media semana frente a las Cañoneras del Mazatlán en El Kraken de la Perla del Pacífico.

"Me siento orgullosa y emocionada por mi debut, más que nada porque es algo que me había costado mucho esfuerzo, era algo por lo que trabajaba día con día y me siento sumamente feliz de haberlo logrado", dijo la arquera.

Confesó que previo al duelo contra las sinaloenses, sentía un poco de nervios antes de salir al campo, pero realmente era más su felicidad, al sentir que manejó bien las emociones y solamente se concentró en el juego.

"En el vestidor mis compañeras me transmitieron mucha confianza, me externaron su apoyo, me dijeron que estaba lista para este momento, eso me hizo sentir segura en el campo", dijo en cuanto al respaldo del grupo. La dedicatoria por este debut fue para su familia, que ha estado con ella desde el momento en el que empezó en el futbol. "También a mis amigos, compañeras, profesores y también a mí misma, porque sé lo que me ha costado llegar acá".

La arquera originaria de Torreón, se integró a la cantera de las Guerreras hace un par de años. En el primer torneo oficial de Fuerzas Básicas de la Liga MX Femenil, Clausura 2022, dentro de la categoría Sub-17, fue clave para que el equipo santista obtuviera el subcampeonato.