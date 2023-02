Ahora también Guadiana aboga por Tesla; dice a Musk que donará hectáreas en Coahuila

El interés por atraer la inversión que Tesla busca consolidar en México ha movido a estados y políticos, siendo esta ocasión el senador con licencia y aspirante a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, quién abogó por la planta automotriz, realizó una propuesta para Elon Musk y, además, hizo una puntual mención en su mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El día de hoy 24 de febrero, el presidente de la República, en su mañanera, habló sobre el tema de la planta Tesla que se quiere establecer en México. Tiene razón el presidente, las zonas conurbadas como Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey ya están demasiado pobladas y cada vez los servicios son más caros para la población que se establece ahí", dijo en un video difundido en sus redes sociales, redondeando su argumento con un mensaje para Musk:

"Yo por eso le ofrezco a Elon Musk mil hectáreas en la Región Carbonífera, para que se establezca ahí, a 74 millas de la frontera con Estados Unidos", comentó Guadiana Tijerina.

Y respaldó su propuesta argumentando que "tenemos carretera 57 de Piedras Negras a México, ferrocarril, energía, aeropuerto, todo, tenemos los servicios y, sobre todo, los trabajadores técnicos bien preparados que han trabajado en minas de carbón y que han trabajado en la industria acerera, en el Centro del estado de Coahuila".

Finalmente, aunque no de viva voz, el senador con licencia y aspirante a la gubernatura de Coahuila por Morena arrobó en su publicación al presidente López Obrador, quien este viernes, en su conferencia mañanera, dijo que no se permitirá una crisis como la que se vive por la contaminación del agua con arsénico en las ciudades de La Laguna, adelantando que no se otorgarán los permisos necesarios para la instalación de una planta de Tesla en Nuevo León, pues afirmó que "no es factible si no hay suficiente agua".

Desde Palacio Nacional, el presidente mexicano insistió en que "no hay agua" en Nuevo León, argumentando que la planta que Tesla busca instalar en México debe estar en otro estado donde sí haya este recurso.

"Si no hay agua, no. Sencillamente no se entregan permisos para eso. O sea, no es factible", dijo AMLO, quien aseguró que en La Laguna se padece una crisis por la contaminación con arsénico derivada de permisos que se entregaron a las empresas para la explotación del recurso con la siembra de forrajes.

SEÑALAMIENTOS DEL GOBERNADOR DE COAHUILA

Previo al mensaje de Armando Guadiana, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, calificó como "contradictorias" las declaraciones de AMLO respecto a la instalación de Tesla, considerando los proyectos muy grandes para resolver problemas de abastecimiento de agua potable tanto en Nuevo León como en Coahuila.

"Creo que todas las entidades federativas, sobre todo las del norte, tenemos áreas de oportunidad para que se establezca Tesla en el norte del país", manifestó Riquelme Solís, quien además indicó que en su experiencia como político nunca había visto que el Gobierno federal vetara a un estado con una inversión; reiterando que es contradictorio y violatorio de los derechos de la entidad federativa.

(CON INFORMACIÓN DE SERGIO A. RODRÍGUEZ, RENÉ ARELLANO Y ÁNGEL F. CHÁVEZ FÉLIX).