'Ahora estamos peor con la guerra', opina subsecretario de Hacienda

Si bien antes era inconcebible tener un mundo verde con pobreza, ahora estamos peor con el surgimiento de la guerra, lamentó el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González.

Por ello, urgió a ampliar la "resumida" agenda del cambio climático y tener un compromiso más allá de los presupuestos, con la participación del sector privado porque todavía hay analistas que no entienden que es una "transición justa".

"Si pensamos, un poco atrás, creemos que es realmente posible tener un mundo donde ya hayamos combatido el cambio climático y podamos tener pobreza, no lo puedo concebir; de hecho, ahora está peor: Creo que tener un mundo verde con guerra, prácticamente es imposible", recriminó.

Durante su participación en el Foro Finanzas para la Adaptación, Biodiversidad e Inclusión Social en América Latina y el Caribe, afirmó que la agenda de cambio climático está como sentimos "muy resumida", al comentar que en México por primera vez la Auditoría Superior de la Federación revisará los reportes de impacto de los bonos sostenibles.

Comentó que cuando en la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) elaboraron la estrategia de financiamiento, se dieron cuenta que la capacidad o el potencial de movilización, era de cerca de 15 mil millones de pesos, que sobrepasa un poco la brecha que tienen.

Luego, era un poco frustrante que después de la estrategia parecía que había incapacidad instalada para movilizar ese financiamiento, mencionó.

De ahí que consideró que ir más allá del presupuesto es relevante como todos los países lo han mencionado, "atraer al sector financiero, también es muy importante".

Pero a la vez, hizo ver que "no nos damos cuenta que ya tendríamos la capacidad, y esta es una agencia como le decimos en México, como noble, tiene tracción".

Sin embargo, lamentó el poco compromiso que hay frente a dichas acciones.

"No he escuchado a nadie que diga: Sí, queremos contaminar, aunque no están tan comprometidos a veces", expresó.

Incluso acusó que "en México todavía hay analistas que no entienden qué es una transición justa; estamos hablando no nada más de cambio climático, sino de transición justa, esto va a quedar fuera de las discusiones".

Ante ello dijo que entre más hablemos de eso y lo socialicemos será más importante para tener una posición frente al mundo pero, sobre todo, para socializar ese tipo de enfoques.

Refirió que, en el pasado, esos asuntos se veían como un tema de la banca de desarrollo, banca de desarrollo regional o de la secretaría del Medio Ambiente, pero en la SHCP estaban convencidos que sí tenían una contribución más allá de la línea presupuestaria.

"Tenemos la regulación financiera, la regulación bancaria, desarrollo de mercados, brazos privados de inversión y vehículos en donde sentimos que podemos contribuir", subrayó.

Dentro de ese contexto, resaltó que los países europeos muy avanzados, prácticamente ya han resuelto sus brechas sociales, y derivado de una situación geopolítica que tiene que ver con la energía.

Yorio estableció que, para el caso de México, no quiere decir que no es importante.

"La transición energética en México es importante y la queremos buscar, y la estamos buscando, queremos cumplir con nuestros compromisos", aseguró.