Ahora dan a conocer las mejores películas lanzadas en lo que va del 2023

Ya pasaron más de seis meses desde que dio inicio el año 2023, hasta el momento son varias las producciones del mundo del entretenimiento que han salido a la luz, por lo que medios especializados como Variety y Rolling Stone lanzaron sus listados de las mejores series de TV estrenadas en lo que va del año; ahora, los críticos de Hollywood han dado a conocer las mejores películas estrenadas en la primera mitad del año.

El año en curso ha estado lleno de grandes estrenos, algunos decepcionantes y otros exitosos; aunque hay películas que fueron muy anticipadas como The Little Mermaid o The Flash, ninguna logró colarse entre lo mejor del 2023, hasta ahora. Por el contrario, muchas de las películas mencionadas en diferentes listados cuentan historias sobre los sentimientos y la humanidad, pero hay sorpresas también, pues la más reciente cinta animada de Spider-Man, ha sido aclamada.

Existen varias diferencias entre las publicaciones hechas por medios especializados, pues en gustos se rompen géneros; sin embargo, hay películas que son coincidencias entre los listados de portales como Time Out, Rotten Tomatoes, Variety y The Hollywood Reporter, lo que las coloca en el ojo del espectador y las futuras premiaciones.

Spider-Man: Across The Spider-Verse

La que podría considerarse la mejor película del año por su innovación resulta ser una película animada, se trata de Spider- Man: Across The Spider-Verse, segundo capítulo de la saga protagonizada por Miles Morales. En esta ocasión, Miles se tiene que enfrentar a desafíos por todo el multiverso. La película se estrenó el pasado 1 de junio, y desde entonces ha cautivado con su particular estilo de animación.

Past Lives

Un drama que consiguió una puntuación de 97% en Rotten Tomatoes y que marca el debut de la dramaturga, Celine Song, como directora; es una de las sorpresas del año. La película habla sobre la condición humana a través de los lazos de sus personajes centrales interpretados por Greta Lee y Teo Yoo, en lo que Time Out calificó como "una carta de amor a dos ciudades- Nueva York y Seul".

Return to Seul

Esta película dirigida por Davy Chou cuenta la historia de una mujer francesa de 25 años que regresa a Corea, país en el que nació antes de ser adoptada por una pareja francesa. La protagonista, interpretada por Park Ji-min, quiere localizar a sus padres biológicos, sin embargo, si viaje tiene un giro que lo cambia todo.

Are You There God? It’s Me, Margaret

Con un 99% de aceptación de la crítica en Rotten Tomates, esta película protagonizada por Rachel McAdams es una revelación directa sobre las complicaciones de la adolescencia. Se trata de una adaptación de la novela del mismo nombre de Judy Blume. Dirige Kelly Fremon Craig.

Huesera

La película mexicana que apunta a conquistar los premios Ariel 2023, Huesera, de la directora Michelle Garza Cervera. La cinta de terror de lo mejor del año. Cuenta la historia de Valeria, quien por un largo tiempo ha deseado quedar embarazada, cuando lo logra, una extraña presencia a la amenaza a ella y su familia.

Polite Society

Es una película de comedia y acción escrita y dirigida por Nida Mazooor, proyecto con la que hace su debut como directora. La cinta cuenta la historia de una adolescente británica-paquistaní que se convierte en una doble de acción de cine, quien hace películas con su hermana mayor que abandonó la escuela de arte.

Rye Lane

Es una comedia romántica dirigida por Raine Allen-Miller, es dobre dos veinteañeros que tratan de superar sus respectivas rupturas amorosas.

Air

La historia detrás de la unión entre Michael Jordan y la marca de calzado deportivo Nike, acción que revolución la industria y se convirtió en un fenómeno cultural. La película cuenta con un elenco de primer nivel con estrellas coo Matt Damon, Ben Affleck, Viola Davis y Jason Bateman.

Suzume

Película animé del director Makoto Shinkai, el mismo detrás de obras como Your Name y El Tiempo Contigo. Se trata de una historia de aventuras modernas y al estilo de road movie. La protagonista es una chica de 17 años que vive en un pueblo tranquilo y conoce a un joven con el que inicia una aventura.

Blackberry

Es la historia de Mike Lazaridis y Jim Balsillie, los dos hombres detrás del auge y desaparición del primer teléfono inteligente del mundo.