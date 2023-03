AHMSA, sin pagar ni producir: Sindicato

Altos Hornos de México (AHMSA) continúa sin electricidad, sin gas ni insumos para producir; también mantiene adeudos con los trabajadores y tiene más de 10 días sin entregar la cuota al sindicato.

Las oficinas de las secciones 147 y 288, así como las del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Democrático ya no tienen personal administrativo. Las secretarias y trabajadoras de limpieza dejaron de laborar porque no hay recursos para pagarles su salario. El CEN adeuda la renta del sindicato y aún y cuando no han recibido orden de desalojo, podrían enfrentar esto en poco tiempo, indicó el dirigente nacional Ismael Leija Escalante.

'BRES GARZA, DESINFORMADO'

El dirigente obrero dijo desconocer de dónde obtiene su información el secretario de Economía del gobierno estatal, Claudio Bres Garza, quien declaró a medios de comunicación en Saltillo que AHMSA retomó el camino de la producción y que se normalizaron los pagos a los trabajadores.

Leija Escalante explicó que la siderúrgica tiene alrededor de seis semanas sin electricidad ni energéticos para producir. Agregó que todavía no cumple la empresa con el pago del saldo pendiente del ahorro, se retrasó nuevamente en el depósito de salarios y no entrega al sindicato la cuota que le retiene a los obreros desde hace 10 semanas.

Los sindicatos se quedaron sin personal administrativo porque AHMSA no les entrega el recurso, y el Comité Ejecutivo Nacional adeuda rentas del local que ocupa y podría ser objeto de un proceso de desalojo.

NO DESMANTELAN ÁREAS DE LA METALÚRGICA

Por otra parte, señaló que es falso que se esté desmantelando la coquizadora, departamento de hornos a gas que procesan el carbón y el fierro para convertirlos en coque, materia prima para producir acero.

Ambas siderúrgicas, las plantas uno y dos, necesitan este producto, afirmó Ismael Leija. Consideró como improbable que se desmonte el equipo porque retrasaría aún más el proceso de producción. Reconoció que por la suspensión de actividades en la producción se dañaron los hornos de dicho departamento, y se retiraron piezas de acero que quedaron inútiles por el deterioro.