¡Aguas con la delegación de EUA!

Podría decirse que es una reunión relativamente rutinaria, acordada con toda anticipación y con temas de interés natural para México y Estados Unidos: Diálogo de Alto Nivel, le llaman, y entre otros tópicos abordará los correspondientes a seguridad, crimen organizado y migración.

La delegación estadunidense anunciada para participar en esta sesión es del mayor peso institucional posible: el secretario de Estado (Blinken), el secretario de seguridad (Mayorkas) y el fiscal general (Garland), además de subsecretarios y la virtual comisionada ejecutiva de Joe Biden para atender los asuntos mexicanos (Sherwood-Randall ). Hoy, se reunirán con sus contrapartes mexicanas (ayer mismo, una sugerente sesión con cancilleres de Panamá y Colombia) y también con el presidente López Obrador.

La preocupante peculiaridad de este Diálogo reside en que la parte visitante ha declarado con énfasis que requiere más compromisos y resultados de la parte anfitriona en cuando menos tres puntos: 1) freno al flujo de migrantes 2) desmantelamiento de cárteles y 3) impedir todo lo que implique envíos de fentanilo al vecino país.

Los visitantes y su jefe directo, el presidente Joe Biden, pero en general la élite política de Estados Unidos (demócratas y republicanos, así sea de distintas maneras), necesitan conseguir "triunfos" aparatosos en complicados tiempos que tienen la marca electoral encima. Hay una gran presión mediática y política contra la "permisividad" mexicana en cuanto a migrantes, que están ingresando a EU de manera creciente, y droga, en especial fentanilo.

México ha entregado, a título de calmante, la extradición de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán al que se había liberado durante el llamado Culiacanazo. Y este lunes, luego de una extraña movilización sabatina de tropas, vehículos terrestres y helicópteros en Badiraguato y sus alrededores, los llamados Chapitos informaron mediante narcomantas, y a través de Whatsapp a sus operadores mercantiles, que queda prohibida toda actividad relacionada con el fentanilo y que cualquier incumplimiento de esa orden será "castigada".

Ya se verá si la ofrenda Ovidio, y la autocontención de los Chapitos son consideradas suficientes por los difíciles visitantes. Y, en lo migratorio, a seguir cediendo.

Perdió Marcelo Ebrard, por votación unánime de magistrados, la posibilidad de que su litigio contra Morena transcurriera por la vía "electoral" y no la "ordinaria". Al darse por buena la vía decidida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los plazos procesales serán más largos que si se hubiera aprobado la primera ruta. Los plazos legales deberán ser cumplidos en el proceso, pero también podrían llevarse más tiempo del deseado por el excanciller… el dantesco gerente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, no se quedó con las ganas de volver a asomarse a la marquesina de los presuntos precandidatos presidenciales y ayer reiteró que él mismo podría ser la máxima carta naranja en 2024, como "última instancia", si no hay otro tirador (léase Samuel García, gobernador de Nuevo León, o Marcelo Ebrard, que aún no se decide). No hubo conmoción política por este autodestape marca DD… El activismo de profesores y ciudadanos exigentes de que se distribuyan los libros de texto oficiales en las escuelas de Chihuahua y Coahuila tuvo un primer resultado positivo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un revés por unanimidad a la gobernadora panista Maru Campos, quien gastó dinero en generar "alternativas" (folletos) e hizo perder tiempo a alumnos y maestros; es de suponerse que la decisión sobre Chihuahua se extenderá a Coahuila, gobernada por el priista Miguel Ángel Riquelme… Impulsores de esa lucha por la distribución de los libros de texto en esas entidades han sido, entre otros, los docentes Andrés Varela y Regina Rodríguez (Chihuahua) y José Luis Anzures y Miguel Mogollán (Coahuila). Entrevista en video: https://goo.su/J24nUl … ¡Hasta mañana!